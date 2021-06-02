“المسند”: العواصف الرملية تبلغ أوجها في النصف الثاني من يونيو

بلادي – الرياض:

أشار أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، إلى أن الإحصائيات تظهر أن العواصف الرملية تزداد إبّان مربعانية الصيف، خصوصًا على المنطقة الشرقية، وتبلغ أوجها في النصف الثاني من شهر يونيو.

وقال إن نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية يبدأ في العشر الأُوَلى من يونيو حتى العشر الأواخر من شهر يوليو.

وأضاف أن ذلك يتزامن مع ما يُسمى بموسم “رياح البوارح”، أو مربعانية الصيف، والتي تبدأ من ظهور طالع الثريا في 7 يونيو وتستمر لمدة 40 يوماً تقريباً.