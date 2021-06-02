قصة أم وابنتها تحتفلان معاً بتخرجهما في جامعة شقراء

بلادي – الرياض:
احتفلت أم تدعى “عيدة الرشيدي” مع ابنتها “أريج”، بنجاحهما وتخرجهما في جامعة شقراء، بعد رحلة دراسية مشرفة.
وذكرت “أريج الرشيدي” أنها بعدما تخرجت من المرحلة الثانوية اقترحت على والدتها استكمال الدراسة الجامعية برفقتها في جامعة شقراء، مضيفة أن والدتها طموحة ومحبة للعلم، وكانت تدعمهم وتشجعهم دائمًا على الدراسة.
وأوضحت “عيدة”، خلال حديثها في قناة “الإخبارية”، أنها وافقت على اقتراح ابنتها بالانضمام إليها في الجامعة، وبالفعل قدمت أوراقها، وتم قبولها في فرع جامعة شقراء بثادق وقبول ابنتها في فرع حريملاء.
وأضافت أن شعورها عندما كانت تُذاكر مع ابنتها مختلف تمامًا عن المذاكرة بمفردها، مؤكدة أنها نجحت في القيام بدورها كزوجة وأم وجدة وطالبة جامعية.
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