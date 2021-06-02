البنك المركزي يسمح للأمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن القصر

بلادي – الرياض:
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما”، تعميمًا للبنوك ينص على تمكين الأم من فتح حسابات بنكية فرعية عن حسابها الرئيس لأبنائها القصر.
وأكد البنك أن القرار يهدف إلى المساهمة في تمكين العميلات الأمهات من إدارة شؤون أبنائهن، مشددًا على ضرورة تسمية الحساب باسم القاصر ولمصلحته.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص البنك المركزي على أن تُقدم البنوك والمصارف خدمات مصرفية مختلفة تُلبي كل احتياجات العملاء.
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