ضبط كميات من حبوب الكبتاجون المخدرة في مطار بيروت قبل تهريبها للسعودية

بلادي – الرياض:
ضبطت السلطات اللبنانية كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة في مولدات صغيرة بمطار رفيق الدولي ببيروت، قبل تهريبها إلى السعودية، وتحديدًا مدينة الدمام.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن وزير الداخلية والبلديات هنأ القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك على إحباط تهريب الحبوب المخدرة، كما نشرت صوراً للمولدات التي خُبئت بها هذه الحبوب.
يشار إلى أن الجمارك السعودية أعلنت في أبريل الماضي إحباط محاولة تهريب أكثر (5.3) مليون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في شحنة “رمان” قادمة من لبنان، وفور ذلك أعلنت المملكة تعليق استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.
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