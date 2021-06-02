“تداول” تعلن عودة نشاط سوق الأسهم السعودي بشكل طبيعي ومنتظم

بلادي – الرياض:
أعلنت “تداول السعودية” أنه تمت معالجة الخلل وإعادة نشاط سوق الأسهم السعودية بشكل طبيعي ومنتظم.
وأوضحت أنه تمت إعادة نشاط السوق بفترة مزاد لمدة 15 دقيقة من توقيت هذا الإعلان.
وقدمت تداول السعودية اعتذارها للمتعاملين، وأكدت على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية، مشيرةً إلى أنها تعمل دائماً على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.
وأعلنت تداول في وقت سابق صباح اليوم (الأربعاء) تعليق التداول في سوق الأسهم بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة.
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