النيابة العامة ولجان المنازعات والمخالفات المصرفية ترتبطان إلكترونيًا

بلادي – الرياض:
دشنت النيابة العامة، منصة للربط الإلكتروني مع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية.
وتتيح الخدمة، إمكانية رفع لوائح الدعوى من دوائر التحقيق بالجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.
كما تتيح المنصة إمكانية إرسال مواعيد الجلسات والتقارير وطلبات استيفاء الإجراءات، بالإضافة إلى إرسال الأحكام الأولية والنهائية لدائرة الادعاء العام بالنيابة العامة.
وقال وكيل النيابة العامة المساعد للادعاء، الدكتور أحمد الزهراني، إن تدشين المنصة ثمرة تعاون، بين المختصين في النيابة العامة ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي.
وأضاف أن الربط الإلكتروني بين الطرفين، سيسهم في تسريع إجراءات الترافع، تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة، وضمن الرؤية الشاملة للدولة في استخدام التقنية وحوكمة الإجراءات.
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