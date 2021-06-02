الجيل يتيح المجال للكفاءات التدريب في الألعاب المختلفة داخل النادي

دوت الخليج- اسماء سعد- الأحساء أعلنت إدارة تطوير الألعاب المختلفة بنادي الجيل في محافظة الأحساء عن رغبتها في تمكين الكفاءات الرياضية للتدريب في عدد من الألعاب المختلفة داخل النادي ابتداءاً من الموسم الرياضي القادم 2021/2022م وهي على النحو التالي: التايكوندو – الجودو – تنس الطاولة – الريشة الطائرة.

وذلك وفق إشتراطات حددتها الإدارة للمتقدمين لجميع الجنسيات، وهي أن يكون قد مارس اللعبة سابقا، ولديه الخبرة الكافية في اللعبة والمجال الذي تقدم بطلب الإنضمام إليه.

وطالبت إدارة تطوير الألعاب المختلفة بالنادي وعن طريق المشرف العام الأستاذ سامي الراجح جميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط السابقة التواصل مع النادي وقنوات التواصل الخاصة بالنادي الجيل مع إدراج بياناتهم وخبراتهم.

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