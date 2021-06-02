شروط قرض إمكان من بنك الراجحي وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة

شروط قرض إمكان الذي يقدمه بنك الراجحي للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة لمساعدتهم في تقديم الدعم المالي لهم لتلبية احتياجاتهم من خلال الحصول على القرض، وتعد شركة إمكان الراجحي من أكبر الشركات الممولة بالمملكة التي تقدم التمويل لكافة الفئات سواء يعملون بالقطاع الحكومي أو الخاص لحل الصعوبات التي تواجهه العملاء، ويعتبر بنك الراجحي واحد من اهم مصارف المملكة التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية غير الفروع المنتشرة داخل وخارج المملكة للرجال والنساء، ويقدم بنك الراجحي العديد من القروض مثل قرض من بنك الراجحي يصل إلى 2 مليون خطوات التقديم وشروطه وغير العديد الذي يعمل على رفع اقتصاد المملكة في سوق العمل.

شروط قرض إمكان من بنك الراجحي

يشترط يكون المتقدم سعودي الجنسية وأحد العاملين بالمملكة سواء بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي. الايقل عمر المتقدم عن 20 عام لا يزيد عن 60 عام. أن لا يزيد عمر المتقاعد عن 70 عام وذلك بالنسبة للعسكريين والرتب العسكري. يجب أن يكون الحد الأدنى لقيمة الدخل الشهري 2000 ريال للقطاع الحكومي. الحد الأدنى لقيمة الدخل الشهري للقطاع الخاص المحول 3500 ريال سعودي أما للمتقاعدين يجب أن يكون الحد الأدنى لقيمة الدخل الشهري 1900 ريال. نسبة الخصم من العميل 45٪ وإذا زاد الدخل عن 25،000 ريال يصل معدل الخصم إلى 50٪. يكون لديه كشف حساب مصرفي. أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جديد. على المقترض امتلاك حساب نشط في بنك الراجحي.

خطوات التقديم على قرض إمكان

قدم بنك الراجحي مجموعة من الطرق التي يستطيع استخدامها العملاء للحصول على تمويل إمكان الراجحي كالاتي :

يمكن التقديم على طلب الحصول على القرض من خلال الاتصال على الرقم: 920011038. تطبيق إمكان الإلكتروني حيث يمكنك تحميل التطبيق من خلال الروابط الرسمية للتطبيق عبر الإنترنت لأجهزة الأندرويد وأجهزة الآيفون.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض إمكان