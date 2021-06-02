أعلنت السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية عن مجموعة من الإجراءات الخاصة بالوافدين ومن أهمها أجراء الحجر الصحي المؤسسي ، ويتم الحجر المؤسسي بمجموعة من الفنادق التي يتم فيها تطبيق الحجر الصحي للقادمين إلى المملكة العربية السعودية من الدولة التي تندرج تحت قائمة الدول الممنوعة من دخول المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد تم الإعلان عن مجموعة من فنادق الحجر بعدد من محافظات المملكة كفنادق حجر ويستعرض الموقع أيضاً أسعار الحجر بفنادق المملكة ، وذلك وفقًا لتوجيهات سلطات الطيران المدني السعودي بخصوص القادمين للملكة بعد تاريخ الثامن من شهر شوال 1442هـ ، ويمكن لكم التعرف علي قائمة بأسماء الدول الممنوع القدوم منها للمملكة.

أسعار الحجر بفنادق المملكة

من خلال الاطلاع علي اشتراطات السلطات السعودية واشتراطات حجز الفنادق الخاصة بالحجر المؤسسي ، يمكنكم بعدها الاطلاع علي قائمة أسعار الفنادق بالفئات كالآتي :

أولاً نقوم بتحديد الفندق عن طريق موقع رحلات السعودية وفق باقة الحجر المختارة من قبل المسافر.

باقة حجر ثلاث نجوم علي سبيل المثال بجدة وتشمل وجبات الطعام والإقامة الفندقية وفحص كورونا ومواصلات المطار ومدة إقامة 6 ليالي علي أن يكون السعر بالنسبة لفرد واحد بغرفة فردية 2425 ريال سعودي.

باقة الحجر الأربعة نجوم بجدة وتشمل وجبات الطعام والإقامة الفندقية وفحص الكورونا وموصلات المطار ومدة الإقامة 6 ليالي وسعر الفرد الواحد بالغرفة المفردة 3010 ريال سعودي.

الباقة الخمسة نجوم بجدة وتشمل وجبات الطعام والإقامة الفندقية وفحص الكورونا وموصلات المطار ومدة الإقامة 6 ليالي وسعر الفرد الواحد بالغرفة المفردة 4375 ريال سعودي.

وتزداد قيمة الحجز بفنادق الرياض علي الثلاث نجوم إلي 2920 ريال والأربعة نجوم إلي 4965 ريال والخمسة نجوم إلي 6880 ريال.

أما بالمدينة المنورة علي الثلاث نجوم إلي 2443 ريال والأربعة نجوم إلي 2460 ريال والخمسة نجوم إلي 3352 ريال.

وبمدينة الدمام علي الثلاث نجوم إلي 3100 ريال والأربعة نجوم إلي 3424 ريال.

طريقة الحجز بالفنادق

بعد الاطلاع علي اشتراطات السفر من وإلي المملكة العربية السعودية يمكن للوافدين التعرف علي خطوات الحجز بفنادق الحجر المؤسسي كالآتي :

عن طريقة صفحة رحلات السعودية نقوم بتحديد الباقة المرغوب الحجز عليها.

ثم نضغط علي كلمة حجز الباقة.

تنبثق صفحة جانبية بها بيانات الباقة وأسمها.

نقوم بتحديد موعد الوصول.

بعد ذلك نقوم بتسجيل موعد الخروج.

يتم تحديد عدد الأفراد بالغرفة الواحدة.

نضغط بعد ذلك علي بحث ليتم عرض الفنادق المتاحة.

يتم نقلك لصفحة بها بيانات الفندق والباقة وعنوان الفندق وتاريخ الوصول للفندق ومغادرته.

وتعرض أيضا عدد أفراد الغرفة ورسوم الحجز وإمكانية تمديد الحجز بالضغط علي استمرار الحجز.

وبالأخير يمكنكم الاطلاع علي قائمة بالقادمين الذين يتم استثناؤهم من اشتراط الحجر المؤسسي لدخول المملكة.