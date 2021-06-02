رابط مباشر للتسجيل فى كلية الملك خالد العسكرية وشروط القبول والأوراق المطلوبة

أعلنت اليوم كلية الملك خالد العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لدورة تأهيل الضباط الجامعيين وذلك لحملة الشهادة الثانوية، وقد كشفت عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهنا نقدم لكم متابعينا أهم الشروط ، ورابط التسجيل المباشر من خلال لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني.

موعد التقديم للضباط الجامعيين بكلية الملك خالد العسكرية

كشفت لجنة القبول والتسجيل بالحرس تاوني انه تم فتح باب القبول بكلية الملك خالد اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 شوال لعام 1442 هـ، 1\6\2021 وحتي مساء يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2021، و25 شوال 1442 هـ، بحسب تقويم أم القري، وذلك وفقا لمجموعة من الشروط والتي يجب مراعتها عند التقديم.

شروط القبول للضباط الجامعيين لحملة الثانوية 1442هـ

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من نشأ خارج المملكة مع والده لخدمة الدولة.

ألا يكون متزوج بغير سعودية.

ألا يقل السن عن 17 عام وألا يزيد عن 22 عام عند بدء الدراسة.

أن يكون حسن السيرة ويتمتع بالأخلاق الحميدة.

ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية

يشترط أن يكون المتقدم حامل الشهادة الثانوية للعتم الدراسي 1442، حيث لا يتم قبول الأعوام السابقة.

أن يكون طول المتقدم 165 سم ولا يزيد عن 188 سم.

أن يكون الوزن متناسق مع الطول.

لابد أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات وألا تقل درجة اختبار القدرات عن 60 درجة وكذلك اجتياز الاختبار التحصيلي بنجاح.

لا بد من أداء اختبار كفايات اللغة الانجليزية، واجتيازها بنجاح.

ضرورة اجتياز الفحوصات الطبية والبدنية

رابط كلية الملك خالد العسكرية لتسجيل الثانوية

أتاحت الكلية رابط للتسجيل من خلال الدخول على الشبكة العنكبوتية عبر https://www.kkmar.gov.sa وقد أكدت على ضرورة اتباع مجموعة من التعليمات عند الشروع في التسجيل، وكذلك إحضار هذه الأوراق:

تعليمات التسجيل:

التسجيل من خلال متصفح اكسبلور 8

لا تتعدى مدة عملية التسجيل مدة (60 دقيقة) .

التأكد من تعبئة جميع الحقول وملاحظة الخانات المطلوبة ( عرض نجمة حمراء بجانب الحقل تعنى وجود خطاء في البيانات المدخلة )

يجب كتابة أحرف رمز التحقق المعروض باللغة الأنجليزية.

الأوراق المطلوبة للتقديم للضباط الجامعيين:

أكد موقع الكلية على ضرورة تجهيز صور من الماسح الضوئي بصيغة jpg وأن لا يتعدى حجم الصورة الواحدة عن 800 كيلوبايت، وهي: