بهدف تأهيل حديثي التخرج مـن الجامعات .. “الزكاة والضريبة والجمارك” تطلق برنامج “بناء الكفاءات” بنسخته الرابعة

بلادي – الرياض:

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الأربعاء)، برنامج “بناء الكفاءات” في نسخته الرابعة، والذي يهدف إلى تدريب الكوادر الوطنية حديثة التخرج في بيئة عملية احترافية، تؤهلها لاكتساب المعرفة المهنية المتخصصة، والمنافسة العملية الفعّالة في سوق العمل بالمملكة.

ويعمل برنامج “بناء الكفاءات” على تأهيـل حديثي التخرج مـن الجامعات السـعودية والعالمية عبر تطــوير المهــارات العلميــة للخريجيـن وإتاحة فرصـة التطبيـق العملـي لهم، لتمكينهم من امتلاك المهارات المهنية المناسبة أثناء البرنامج للمنافسة في الوظائف على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

ويتضمن البرنامج بعض الشروط للالتحاق بمساراته التدريبية منها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المحددة، بمعدّل تراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو (3.20 من 4) أو ما يعادلهما.

كذلك يشترط البرنامج ألا يزيد عمر خريج البكالوريوس على 25 عامًا بشرط عدم مضي أكثر من سنتين على التخرج، والماجستير على 27 عامًا بشرط عدم مضي أكثر من سنة على التخرج، بالإضافة إلى أن يكون حائزاً على واحد من اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، كما يشترط البرنامج التفرُّغ التام خلال مدة التدريب التي تمتد لعامٍ كامل، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبارات القبول.

ونوهت الهيئة إلى أنه يمكن التقديم على برنامج “بناء الكفاءات” عبر بوابة التوظيف في الموقع الرسمي للهيئة، حيث يبدأ البرنامج في استقبال طلبات الالتحاق بدءاً من اليوم وحتى الثاني من شهر يوليو المقبل، فيما تُعلَن النتائج في التاسع عشر من شهر أغسطس لينطلق التدريب في الثاني عشر من سبتمبر من العام الجاري.