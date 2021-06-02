حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة

بلادي – الرياض:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وأوضح المركز أن السماء ستكون غائمة جزئياً مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات “مكة المكرمة، والمدينة المنورة”.

وتوقع المركز رياحا نشطة تؤثر على أجزاء من مناطق الرياض والمنطقة الشرقية ونجران، وقد تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الأحساء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في السودة.