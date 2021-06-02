اتحاد الكرة يعتمد تأسيس مجلس جماهير المنتخب الوطني

بلادي – الرياض:

اعتمد اتحاد الكرة تأسيس مجلس جماهير المنتخب الوطني، والذي يستعد لاستكمال مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث يواجه الأخضر نظيره اليمني على ملعب مرسول بارك بالرياض.

ويأتي تأسيس مجلس جماهير الأخضر، بحسب بيان صادر عن اتحاد الكرة، لتقديم الدعم للمنتخب الوطني ومؤازرته في الاستحقاقات المقبلة، والتنسيق مع الجماهير لإظهار مدرجات الأخضر في أفضل صورة، بالإضافة إلى المساهمة في إقامة عدد من المبادرات التي تهتم بالجماهير في هذه الفترة الحاسمة من مشوار المنتخب الوطني نحو التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي والسادسة تاريخيًا.

وعقد المجلس اجتماعه الأول، أمس الثلاثاء، في مقر الاتحاد بحضور الأمين العام لاتحاد الكرة، إبراهيم القاسم، وأعضاء مجلس الجمهور فهد الشاطري، وياسر الطلاسي، وفيصل الدوسري، وأحمد الجماز، وعبدالرحمن البركاتي، وراشد العليان.

وتم خلال الاجتماع تعيين فهد الشاطري رئيسًا للمجلس بإجماع الاعضاء الحاضرين، كما تمت مناقشة كافة احتياجات الفترة المقبلة.

وأكد القاسم أن مجلس الجماهير سيعمل على رسم صورة مميزة عن الجماهير السعودية وسيباشر أعماله اعتبارًا من مباراة الأخضر أمام شقيقه اليمني السبت المقبل، مثنيًا على الجهود المقدمة من قبل المجلس في مشاركاتهم مع أنديتهم، ومؤكدًا على أهمية توحيد الألوان والأهازيج لتكون جميعها منصبة نحو دعم المنتخب الوطني في مهمته نحو التأهل للمونديال.

وكانت روابط الأندية قد دعمت “الأخضر” في استحقاقاته السابقة قبل صدور قرار تأسيس المجلس والذي سيسهم في إبراز هوية المدرج السعودي بأحدث طرق التشجيع والابتكارات الإبداعية التي ستزيّن الحضور الجماهيري وتدعم الأخضر تحت راية الوطن لتقديم صورة رائعة عن المشجع السعودي في المباريات الدولية.