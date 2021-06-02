مختص في الجرائم السيبرانية: المملكة مستهدفة بشكل كبير في الأمن السيبراني لامتلاكها بيانات ضخمة

بلادي – الرياض:

أكد المختص في الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، الدكتور عبد الرزاق المرجان، أن الفضاء السيبراني في المملكة أصبح آمنا بشكل كبير.

وأوضح المرجان في حديثه لقناة “العربية” اليوم (الأربعاء)، أن المملكة طورت 7 نطاقات للإطار السعودي للأمن السيبراني لحماية مختلف المنشآت.

وأضاف أن المملكة وصلت إلى المركز الـ 13 عالمياً في الأمن الإلكتروني، وذلك بفضل الجهود التي قامت بها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ونجاحها في تحقيق أمن فضائي موثوق.

وأشار إلى أن المملكة مستهدفة بشكل كبير في الأمن السيبراني، كونها تملك بيانات ضخمة وهناك من يحاول الوصول إليها.