توقف قلبه وعاد إلى النبض بعد 5 محاولات إنعاش.. نجل الفنان خالد سامي يكشف حالة والده ويطلب الدعاء له

بلادي – الرياض:

كشف نجل الفنان خالد سامي أن العناية الإلهية أنقذت والده بعدما توقف قلبه، قبل أن يعود إليه النبض بعد 5 محاولات لإنعاشه.

وأكد تركي عبر حسابه على “تويتر” أنه رغم عودة القلب إلى النبض فإن والده ما زال غائباً عن الوعي وينتظرون نتائج الفحوصات التي أجريت له.

وأضاف: “لا يوجد حديث يوصف مشاعري حاليًا لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم”.