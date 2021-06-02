بلادي – الرياض:
كشف نجل الفنان خالد سامي أن العناية الإلهية أنقذت والده بعدما توقف قلبه، قبل أن يعود إليه النبض بعد 5 محاولات لإنعاشه.
وأكد تركي عبر حسابه على “تويتر” أنه رغم عودة القلب إلى النبض فإن والده ما زال غائباً عن الوعي وينتظرون نتائج الفحوصات التي أجريت له.
وأضاف: “لا يوجد حديث يوصف مشاعري حاليًا لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقف قلبه وعاد إلى النبض بعد 5 محاولات إنعاش.. نجل الفنان خالد سامي يكشف حالة والده ويطلب الدعاء له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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