“شرطة الرياض” تضبط 4 وافدين سرقوا كيابل كهربائية وقواطع نحاسية

بلادي – الرياض:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من إلقاء القبض على 4 مقيمين من الجنسية البنجلادشية، ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة، تمثلت في سرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والمتاجرة بها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، اليوم (الأربعاء)، أن المتهمين في العقدين الثالث والرابع من العمر، مؤكدًا أنه ضُبط بحوزتهم المسروقات ومعدات تُستخدم في تنفيذ جرائمهم.

وأضاف أنه تم إيقاف المتهمين، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.