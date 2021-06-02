نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل فوراً الآن التقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية لحملة الثانوية العامة 1442 تعرف على الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية التابعة للخدمات الصحية بالقوات المسلحة السعودية، من أهم الكليات التي يتم البحث عن الرابط الخاص بها من قبل الطلاب في السعودية، والتي تم الإعلان عنها اليوم أصبحت من أهم وأشهر الموضوعات التي تستحوذ على نسبة كبيرة من البحث عبر مختلف محركات البحث على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، من قبل الشباب السعودي الحالم بالالتحاق بالعمل في المؤسسات العسكرية بعد التخرج، مثل كلية الملك فهد الأمنية والعديد من الكليات العسكرية الأخرى التي تهتم باستقطاب الشباب السعودي المتميز للعمل بالقطاعات المختلفة بها، وقالت إدارة القبول بكلية الأمير سلطان أن التقديم سوف يكون إلكترونياً عبر رابط الكلية الرسمي لحملة الشهادة الثانوية العامة ” قسم علوم طبيعية”، وفق ضوابط وشروط محددة من قبل لجنة القبول للراغبين في التسجيل.

تسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية

جميع البيانات التي تسجل على موقع كلية الأمير سلطان والتي يتم الموافقة على صحتها من قبل الطالب الراغب في التقديم تعتبر وثيقة وتعهد من الطالب تجاه الكلية، وأي اختلاف في البيانات يكون مسئولية الطالب، ويعرض نفسه أولاً لاستبعاد ملفه بالكامل من المفاضلة، ثم يعرض نفسه للمسائلة من قبل الجهات الأمنية في المملكة، لذا وجب التنبيه على ضرورة أن تكون البيانات دقيقة.

سلم رواتب كلية الأمير سلطان العسكرية

من المعروف أن المؤسسات العسكرية تتميز بإعطاء منسوبيها رواتب جيدة مقارناً برواتب العاملين بالخدمة المدنية وكلية الأمير سلطان مؤسسه عسكرية وتقدر منسوبيها فتعطي منتسبيها الذكور رواتب تتراوح بين 8000 ريال في الشهر وتصل حتى 68 ألف ريال، وبالنسبة للطالبات المتخرجات فيتراوح رواتبهم بين 3.5 ألف ريال حتى 14.5 ألف ريال، لذا فالأقبال كبير على التسجيل في الكلية.

تقديم كلية الأمير سلطان العسكرية

يحرص الشباب الحاصل على الشهادة الثانوية في التسجيل والالتحاق بالكليات العسكرية، من أجل ضمان وظيفة بعد التخرج من الكلية، وللمميزات العديدة التي تقدمها المؤسسات العسكرية لمنسوبيها من رواتب كبيرة، ورعاية صحية ممتازة في الداخل والخارج، لذا فهناك رغبة كبيرة لدى الشباب في التسجيل للكليات العسكرية، والقبول بها حلم كل من يتقدم لها.

كلية الأمير سلطان العسكرية

ما زال البحث على أشدة لمعرفة كافة تفاصيل التسجيل في كلية الأمير سلطان بالظهران، من قبل الطلاب الشهادة الثانوية العامة، ورابط التسجيل والقبول يتلقى يومياً ألآف الطلبات من الشباب للتقديم في الكلية التي تتمتع بسمعة ممتازة في تخريج شباب مؤهل ومدرب، ويمكنهم العمل في أي من فروع القوات المسلحة المتواجدة في عدة مدن بالمملكة بالمميزات العديدة بها.

نبذة مختصرة عن كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

هي كلية عسكرية يقع مقرها الرئيسي في مدينة الظهران، تم أنشاءها عام 1988 ميلادي الموافق 1409 هجري، تمنح خريجيها بكالوريوس العلوم العسكرية ويلتحق خريجيها بالعمل في قطاعات القوات المسلحة المختلفة في جميع أنحاء المملكة، تمنح الكلية العديد من المميزات لمنسوبيها من تأمين صحي شامل ورواتب مجزية والعديد من المميزات الأخرى.

رابط التقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية

رابط الكلية الرسمي psmchs.edu.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الراغب في التسجيل بالكلية.

ملء أستمارة التقديم الإلكترونية بالبيانات الصحيحة.

الضغط على تسجيل وبذالك تتم عملية التسجيل بنجاح مع التمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح.

أهم الشروط العامة للتسجيل بالكلية

يتطلب أن المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من ذالك الذي ولد مع والديه خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. أن متمتع بالياقة الصحية الجيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة. المتقدم يتمتع بحسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة. يكون المتقدم سنه لا يزيد عن 23 عام وخريج الثانوية العامة حديث التخرج. أن يكون نسبة نجاح الطالب غفي الثانوية العامة 85% فأكثر، وفي أختبار القدرات العامة عن 65 %. أن لا يكون الطالب سبق له الفصل من أي كلية عسكرية أخرى. اجتياز كل الاختبارات المحددة من قبل لجنة القبول والمقابلات الشخصية المقررة من قبل لجنة القبول. في حال أن الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة من الخارج يجب معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية

البطاقة الهوية مع عدد 2 صورة منها.

شهادة المؤهل الدراسي “الثانوية العامة” وتكون معتمدة ومصدقة من وزارة التعليم.

شهادة النجاح في أختبار القدرات العامة قياس وعدد 2 صورة طبق الأصل منها.

صورة من نتائج التحصيل الدراسي العلمي.

تعليمات هامة

أعلنت الكلية عن أنه لا يجوز تغيير التخصص للمقبولين في دبلوم طب الطوارئ للعسكريين والمقبولات في التمريض، ويجب أن يتعهد المقبولين بالموافقة على العمل في أي من قطاعات الوزارة بحسب الحاجة لذالك.

أهم المميزات التي تقدمها الكلية لمنسوبيها

تقدم الكلية حافز شهري يقدر ب 1000 ريال سعودي شهرياً للطلاب طوال فترة الدراسة حتى التخرج.

تقدمك الكلية الرعاية الصحية للطلاب في رقى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

تقدم الكلية مصاريف السكن والمواصلات للطلاب من بداية الدراسة حتى التخرج.

تقدم الكلية الرعاية الاجتماعية لأسر الطلاب المنتسبين إليها.

القوات المسلحة السعودية

القوات المسلحة السعودية هي وزارة سيادية ضمن وزارات الحكومة السعودية، تتكلف بحفظ أستقلال الوطن والمحافظة على الحدود من أي اعتداء خارجي، تنقسم إلي عدة أفرع رئيسية، كل فرع له قيادته الخاصة وكل هذه القيادات تقع تحت مظلة وزير الدفاع، ويخدم بها أفراد سعوديون مدربون ومؤهلون على أحدث مستوى من التدريب، ليكونوا في أتم الجاهزية لتنفيذ أي مهمة توكل إليهم في أي وقت وتحت أي ظروف، ويتم تسليح القوات المسلحة بأحدث الأسلحة لتنفيذ ذالك.

تعرف على التخصصات الموجودة بكلية الأمير سلطان

يوجد العديد من التخصصات في كلية الأمير سلطان للعلوم الصحية، وعدد من البرامج الأكاديمية، بما يتوافق مع ميول الطلاب المختلفة ومن أهم التخصصات الموجودة ما يلي.

تخصصات علوم المختبرات الإكلينيكية. تخصصات الخدمات الطبية الطارئة. تخصصات الرعاية النفسية. صحة ورعاية الفم والأسنان. تخصص التخدير. تخصصات إدارة الأعمال الصحية. تخصصات التمريض.

تحديث : لا يزال البحث مستمر من قبل الشباب الراغب في التقديم للكلية، فالعمل في الوزارة بعد التخرج بإحدى أفرع القوات المسلحة شرف كبير لمنسوبيه، بعد أن يكون الطالب تلقى التدريبات اللازمة للعمل، وهو ما يحصل عليه الطالب أثناء فترة التدريس في الكلية، حتى يتم اعتماد الدولة عليهم في حماية الوطن وسلامة أراضيه من أي عدوان خارجي أو تهديد.

تحديث : معايير المفاضلة بين المتقدمين يفضل أولاً الحاصلين على معدل تراكمي أعلى في نتيجة الثانوية العامة، وكذالك الحاصل على درجة أعلى في أختبار القدرات العامة قياس، والاختبار التحصيلي الدراسي العلمي وكذالك الأكثر إجادة للغة الإنجليزية، ويتم توزيع الطلاب على الكليات وفق السعة السريرية في المستشفيات التي تقع في مدن متفرقة بالمملكة والمنطقة السكنية.