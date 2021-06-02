رابط التسجيل في النقل المدرسي 1443 وزارة التعليم السعودية التسجيل عبر موقع نظام نور

رابط التسجيل في النقل المدرسي 1443، من الموضوعات الهامة التي تطرح نفسها على الساحة الآن، حيث يبحث أولياء الأمور عن أفضل الوسائل التي يتم نقل أبنائهم من خلالها للمدارس، وفي ظل اهتمام وزارة التعليم السعودية بتقديم خدماتها إلكترونياً، ضمن خطة الوزارة والدولة بالتحول الرقمي في تقديم مختلف الخدمات، فكان حث الوزارة لأولياء الأمور على ضرورة التسجيل الإلكتروني، خاصةً بعد إعلان الوزارة عن الترتيبات الأولية للعام الدراسي 1443، لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا “ثقفني” الرابط الإلكتروني، المخصص للتسجيل على خدمة النقل المدرسي.

رابط التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور “noor.moe.gov.sa“.

الضغط على تسجيل الدخول.

الدخول على خدمات النقل المدرسي.

اختيار طلب نقل.

كتابة بيانات الطالب والبيانات الأساسية المطلوبة.

كتابة رقم الكود ورقم الجوال.

الضغط على دفع أجور التسجيل من خلال سداد.

اختيار نعم في رسالة التأكيد لدفع المبلغ.

الاحتفاظ برقم فاتورة السداد.

رسوم الاشتراك في خدمة النقل المدرسي 1443

يتم دفع رسوم التسجيل للاشتراك في النقل المدرسي، وتقدر بنحو 200 ريال سعودي سنوياً لكل طالب أو طالبة بالتعليم العام، على أن يتم إعفاء الأسر المشمولة بالضمان وكذالك طلبة التربية الخاصة، حيث تقوم شركة تطوير النقل التعليمي بمتابعة عملية التسجيل، وأيضاً دفع الرسوم المقررة للفئات التي تم تحديدها، كما تقوم الشركة بتحديد المعايير والشروط التي يتم من خلالها الاستفادة من خدمة النقل المدرسي.

وزارة التعليم تفتح التسجيل عبر نظام نور للنقل المدرسي

يعتبر نظام نور الإلكتروني من أهم الأنظمة الإلكترونية، التابعة لوزارة التعليم لتقديم العديد من الخدمات، سواء للطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالتعليم، وحرصاً من الوزارة على سلامة الطلاب في التنقل من منازلهم حتي الوصول للمدرسة، فقد وفرت نظام النقل المدرسي ليطمئن أولياء الأمور على أولادهم، وللحصول على هذه الخدمة لا بد من التسجيل عليها إلكترونياً، من خلال الرابط الذي أوضحناه بعاليه.