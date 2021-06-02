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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة التعليم السياحي التسجيل والتقديم في المقال التالي
رابط منصة التعليم السياحي، منصة التعليم السياحي هي واحدة من المنصات السعودية المختصة بتطوير المهارات للمشتركين بها فهي تقدم الكثير من برامج التدريب للأشخاص في المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من البرامج الهامة التي أطلقتها السعودية والتي يبحث عن التسجيل بها الكثير من السعوديين في الآونة الأخيرة عندما تم الإعلان عن قرار التسجيل في منصات التعليم السياحي من خلال بعض البرامج مثل برنامج أهلها، تابعوا معنا لمعرفة طريقة التسجيل في المنصة بالتفصيل.
منصة التعليم السياحي بالسعودية
نعرض عليكم رابط منصة التعليم السياحي لجميع الأشخاص الراغبين بالتقديم في منصة التعليم السياحي، سواء كانوا طلاب حديثي التخرج أو ذوي الخبرة بمجال السياحة وللذين يبحثون عن عمل في البرامج التأهيلية والتثقيفية والتدريبية، ومن خلال هذا الرابط https://hcdp.mt.gov.sa/ يمكن التعرف على أحدث برامج منصة التعليم السياحي بالسعودية من خلال أحدث وأفضل التقنيات المستخدمة للذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.
طريقة التقديم في منصة التعليم السياحي بالتفصيل
خطوات التسجيل في منصة التعليم السياحي هي خطوات بسيطة للتعرف على جميع برامج منصة التعليم السياحي والاشتراك والتقديم بما يجده المتقدم مناسبًا له، وهي الخطوات التالية يجب اتباعه بنفس الترتيب:
- يتم فتح الرابط التالي وهو الخاص بمنصة التعليم السياحي بالسعودية https://hcdp.mt.gov.sa/.
- البحث عن اختيار تقدم الآن لكي يتم عرض نموذج التقديم بالمنصة.
- عند عرض النموذج عليك أن تبدأ في تسجيل البيانات المسجلة والمطلوبة منك والتي يجب أن تكون صحيحة ومتطابقة مع البيانات الأصلية.
- ومن تلك البيانات رقم السجل المدني الشخصي للمتقدم واسمه الرباعي كاملًا وصحيحًا وتاريخ مولده وبريده الإلكتروني ومدينته المقيم بها وجنسه ورقم الجوال.
- وبعد ذلك استكمال بيانات المؤهل الدراسي وتحديد الدورة التي يرغب المتقدم التسجيل بها.
- قبل الضغط على تأكيد البيانات يجب التأكد من دقتها وصحتها والنقر على التسجيل والانتظار حتى تصل رسالة للبريد الإلكتروني للتأكيد.
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