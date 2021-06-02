نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض السيارات الجديدة بقسط أقل من 999 ريالًا شهريًا في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من السعوديين عن أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة؛ وذلك لأن نظام الشراء بالتقسيط يتيح العديد من المزايا والتسهيلات للكثيرين من الراغبين في شراء سيارة جديدة أو حتى استبدال سيارتهم القديمة، ومن ضمن مزايا شراء السيارات بالتقسيط: توفير ثمن السيارة سعيًا لاستثماره حيث أن هناك كثيرين نجحوا في ذلك وهو الأمر الذي ساعدهم على دفع الأقساط والاحتفاظ بجزء كبير من ثمن السيارة، وعلاوة على ذلك، فإن التقسيط يقلل من عبء الضغوط المالية، وكذلك يمكن استغلال مبلغ أقل من المال لشراء اكثر من منتج في الوقت نفسه.

أفضل عروض السيارات الجديدة بقسط اقل من 999 ريالًا بالشهر

هناك بعض العروض الجذابة وبأسعار منخفضة، وقد يساعدك هذا المقال على حسم قرارك، ومن بين أبرز الاختيارات ما يلي:

1- تويوتا يارس

يمكن الحصول على سيارة تويوتا يارس 2021 من شركة عبداللطيف جميل في حالة تقاضي راتب 5000 آلاف ريال، بقسط أو إيجار شهري لا يتعدى الـ952 ريالًا، ويعد ذلك مبلغًا جيدًأ لشراء سيارة قوية مثل سيارة تويوتا يارس، ويمكن الحصول على السيارة بهذا الإيجار الشهري في حالة تقسيطها على 60 شهر.

2- ميتسوبيشى اتراج

من بين أفضل عروض السيارات الجديدة أيضًا، عرض سيارة ميتسوبيشي اتراج، فهي من أكثر السيارات التي أثبتت نجاحها في سوق السيارات السعودية وذلك ضمن سيارات الفئة الاقتصادية، ويمكن الحصول على السيارة عبر برنامج تقسيط بنك الراجحي، بقسط شهري 630 ريالًا.

3- عرض جيلي بينراي من أفضل عروض السيارات الجديدة

يمكنك الحصول على سيارة جيلي بينراي بقسط شهري لا يتجاوز الـ 828 ريالًا من شركة الوعلان للسيارات وبنك الراجحي علمًا بأن السيارة تأتي بقوة محرك 163 حصانًا، ويمكنها السير مسافة 100 كليومتر بصرفية وقود تبلغ 5 لترات.

ويمكن الاستفسار عن عروض التقسيط بتفاصيل أكثر عن طريق زيارة موقع شركة عبداللطيف جميل؛ للاستعلام عن تفاصيل تقسيط تويوتا يارس او الاتصال على 021615.

يمكن زيارة موقع العيسائي للاستفسار عن عرض تقسيط اتراج أو الاتصال على 8002440060، كما يمكن الاستعلام عن عرض تقسيط جيلي من الوعلان عبر زيارة الموقع الإلكتروني.