سلم رواتب المعلمين في السعودية 1443 .. العلاوات السنوية لجميع المستويات

سلم رواتب المعلمين في السعودية 1443هـ والتي تهم العديد من الشخاص في المملكة العربية السعودية، ولا سيما بعد تصديق مجلس الوزراء السعودي على سلم الرواتب الجديد للمعلمين في المملكة، وتضمنت اللائحة كافة الدرجات الوظيفية بداية ووصولًا إلى معلم خبير وجميع المستويات من الأول وحتى السادس، وقد تم وضع اللائحة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، حيث تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية ومنح العاملين في المنظومة التعليمية من المعلمين والمعلمات رواتب تتناسب مع الدور الذي يقومون به، وتضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة، ونوضح خلال السطور التالية سلم رواتب المعلمين في السعودية والعلاوات السنوية وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثفني الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد .

سلم رواتب المعلمين في السعودية 1443

أكدت وزارة التعليم بالمملكة أن سلم رواتب المعلمين يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين جميع العاملين بمختلف الرتب، ويضمن للمعلمين حياة كريمة تتناسب مع الدور الهام الذي يؤدونه في المجتمع، وتم من خلاله توزيع الرواتب وفق شرائح معينة وبحسب الرتبة، كما تم تنظيم العلاوات والمكافآت، وقد جاء سلم الرواتب للمعلمين على النحو التالي :

رواتب المستوى الأول : راتب المعلم المساعد والمعلم : يتراوح من 5200 وحتى 6700 ريال سعودي . راتب المعلم الممارس : يتراوح من 7570 وحتى 10070 ريال سعودي . راتب المعلم المتقدم : يتراوح من 9950 وحتى 12650 ريال سعودي . راتب المعلم الخبير : يتراوح من 12650 وحتى 15650 ريال سعودي .

رواتب المستوى الثالث : راتب المعلم المساعد والمعلم : يتراوح من 7000 وحتى 10620 ريال سعودي . راتب المعلم الممارس : يتراوح من 10570 وحتى 16390 ريال سعودي . راتب المعلم المتقدم : يتراوح من 13190 وحتى 19450 ريال سعودي . راتب المعلم الخبير : يتراوح من 16250 وحتى 23170 ريال سعودي .

المستوى الرابع : راتب المعلم المساعد والمعلم : يتراوح من 10960 وحتى 12760 ريال سعودي . راتب المعلم الممارس : يتراوح من 16930 وحتى 19630 ريال سعودي . راتب المعلم المتقدم : يتراوح من 20030 وحتى 21770 ريال سعودي .

المستوى الخامس : المعلم المساعد والمعلم : يتراوح من 13120 وحتى 15020 ريال سعودي . المعلم الممارس : يتراوح من 20170 وحتى 21250 ريال سعودي .

المستوى السادس : المعلم المساعد والمعلم : من 15400 وحتى 17400 ريال سعودي .



العلاوات السنوية لجميع المستويات

تشمل اللائحة التي أقرتها وزارة التعليم في السعودية والتي تعاونت في وضعها مع وزارة الخدمة المدنية، العلاوات السنوية والتي يتم صرفها بداية كل عام مالي للمستويات المختلفة وبحسب الوظيفة، وقد جاءت العلاوات على النحو التالي :

علاوات المستوى الأول : علاوة المعلم المساعد والمعلم : 300 ريال سعودي . علاوة المعلم الممارس : 500 ريال سعودي . علاوة المعلم المتقدم : 540 ريال سعودي . علاوة المعلم الخبير : 600 ريال سعودي .

علاوات المستوى الثاني : علاوة المعلم المساعد والمعلم : 320 ريال سعودي . علاوة المعلم الممارس : 520 ريال سعودي . علاوة المعلم المتقدم : 560 ريال سعودي . علاوة المعلم الخبير : 620 ريال سعودي .

علاوات المستوى الثالث : علاوة المعلم المساعد والمعلم : 340 ريال سعودي . علاوة المعلم الممارس : 540 ريال سعودي . علاوة المعلم المتقدم : 580 ريال سعودي . علاوة المعلم الخبير : 640 ريال سعودي .

علاوات المستوى الرابع : علاوة المعلم المساعد والمعلم : 360 ريال سعودي . علاوة المعلم الممارس : 540 ريال سعودي . علاوة المعلم المتقدم : 580 ريال سعودي .

علاوات المستوى الخامس : علاوة المعلم المساعد والمعلم : 380 ريال سعودي . علاوة المعلم الممارس : 540 ريال سعودي .

علاوات المستوى السادس : علاوة المعلم المساعد والمعلم : 400 ريال سعودي .



أهداف لائحة سلم الرواتب الجديد

تم وضع لائحة سلم الرواتب الجديد بعد التعديل، لتحقق العديد من الأهداف منها :