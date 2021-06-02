تقديم الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران مسار عسكري ومدني شروط التسجيل “تخصصات ومزايا”

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عمر شويل - جدة تقديم وتسجيل الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران ic.edu.sa لحملة الثانوية العامة والتي أعلنت عن بدأ عملية التسجيل والتقديم في برنامج التدريب المهني، والذي ينتهي بالتوظيف سواء في المجال العسكري أو المدني، وتعتبر كلية علوم الطيران التقنية من الكليات الحكومية صاحبة التميز، حيث يمكن للراغبين في التسجيل الدخول على رابط تقديم كلية علوم الطيران وإتباع خطوات التقديم والتسجيل في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 1443، وذلك بكل سهولة ويُسر.

الشروط والأحكام المطلوبة قبل الالتحاق بالكلية التقنية لعلوم الطيران ic.edu.sa

وضعت الكلية التقنية لعلوم الطيران ضوابط وشروط للقبول والالتحاق بالكلية، وأعلنت هذه الشروط للراغبين في القبول بالدراسية بكلية علوم الطيران، وذلك حتى يتثنى للراغبين في التقديم والتسجيل التعرف على تلك الشروط قبل التقديم على رابط التسجيل وتتلخص تلك الشروط في التالي:

الكليات والتخصصات التقنية المختلفة لحملة الثانوية العامة

وتجدر الإشارة إلى أن الكليات التقنية العالمية هي في الأساس كليات حكومية، وتتبع تلك الكليات للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتهدف هذه الكليات إلى تقديم وتأهيل نوعي بأفضل معايير الجودة، وذلك من خلال تدريب تقني ومهني للكوادر الوطنية السعودية.

وتتبع الكليات التقنية العالمية تدريبات تطبيقية، وذلك عن طريق التعاون مع منظمات التدريب التطبيقي المعترف بها دوليا، وذلك من خلال كوادر عالمية، هذا وتمنح الكليات التقنية للخريجين والخريجات شهادات دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران مسار عسكري ومدني

هذا يمكن إنشاء حساب جديد بالكليات التقنية العالمية، أما عن مدة الدراسية بالكليات التقنية، فالدراسة مدتها 3 سنوات، تنصب الدراسة حوال التدريبات التطبيقية عالية الجودة، ويجب التنوية إلى أنه يتم صرف مكافأة شهرية خلال فترة التدريب، هذا ويوجد على الأراضي السعودية عدد 19 كلية تقنية للطلاب والطالبات، وتتوزع تلك الكليات على 16 مدينة سعودية، وهذه الكليات كالتالي:

تخصصات المسار العسكري بكلية علوم الطيران التقنية



إلكترونيات الطيران “صيانة الطائرات”.

ميكانيكا الطيران “صيانة الطائرات”.

إلكترونيات الطيران “نظم الطائرات بدون طيار”.

ميكانيكا الطيران “نظم الطائرات بدون طيار”.

اتصالات الطيران “نظم الطائرات بدون طيار”.

شروط القبول في المسار العسكري بكلية علوم الطيران



يجب أن يكون الراغب في التقديم في المسار العسكري سعودي الأصل والمنشأ.

يتمتع الراغب في التسجيل بحسن السيرة والسلوك.

يُشترط أن لا يكون المتقدم غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة.

اللياقة الطبية للخدمة العسكرية شرط أساسي، حيث يجب أن يتناسب الطول مع الوزن.

يجب أن لا يقل طول المُتقدم عن 160 سم.

يجب اجتياز المقابلة الشخصية.

القبول النهائي يمر عبر الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.

مزايا المسار العسكري لطلاب وخريجي كلية علوم الطيران



التدريب بالكلية ينتهي بالتوظيف على رتبة وكيل رقيب فني صيانة طائرات. الطالب بالكلية يحصل خلال فترة التدريب على مكافأة شهرية. يتمتع الطالب بعلاج مجاني له ولوالديه بمستشفيات القوات المسلحة السعودية. وجود فرص للطلاب المتفوقين للابتعاث الخارجي. يتم توفير سكن ملائم للخريجين في القواعد العسكرية بعد التعيين.

تخصصات وشروط القبول في المسار المدني بكلية علوم الطيران

أما عن تخصصات المسار المدني، فهي تخصص هياكل ومحركات “صيانة الطائرات”، وقد وضعت الشروط والضوابط الخاصة بالمسار المدني، حيث يجب توافر تلك الشروط القبول في المسار المدني، وهذه الشروط تتلخص في التالي:

يُشترط أن يكون الراغب في التقديم في المسار المدني أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية. يجب أن يكون الراغب في التسجيل من خريجي الثانوية العامة “علوم التطبيقية”، أو المعاهد الثانوية الصناعية. أن لا يكون قد مر على تخرجه أكثر من 5 سنوات. اجتياز اختبارات القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم. اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

مزايا طلاب وخريجي المسار المدني بكلية علوم الطيران



الحصول على مكافأة مالية طوال فترة التدريب.

يقوم المتدرب بدراسة منهج تدريبي معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني.

يؤهل الخريج للحصول على رخصة فني صيانة طائرات.

ترشيح الطلاب المتفوقين خلال التدريب والدراسة لعروض رعاية وظيفية.

يتم مساعدة خريجي كلية علوم الطيران بالمسار المدني في الحصول على وظيفية ملائمة.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم كافة الأمور المتعلقة بكلية علوم الطيران المدني التقنية، وكذل مدة الدراسة والشروط الواجب توافرها في الراغبين في التقديم والتسجيل بالكلية، وكذلك التخصصات المتاحة للتدريب، والمزايا التي يحصل عليها الطلاب والخريجين، سواء بالمسار العسكري أو المسار المدني.