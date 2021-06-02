الآن جامعة الأمير سطام تفتح باب التسجيل في 28 برنامج ماجستير أعرف شروط التسجيل ومعيار القبول

أعلنت اليوم جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، عن فتح باب القبول والتسجيل في 28 برنامج للدراسات العليا لمرحلة الماجستير، بداية من اليوم الأربعاء 2021/06/02 الموافق 1442/10/21 ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 2021/06/17 الموافق 1442/11/07 القادم، وأعلنت أن التسجيل متاح عبر رابط بوابة قبول الدراسات العليا وفق ضوابط وشروط حددتها عمادة الجامعة للمتقدمين، سوف نقدمها لكم داخل المقال وسوف نشرح أهم معايير تحقيق الشروط وكافة التفاصيل الذي نشرته الجامعة اليوم عبر موقعها الإلكتروني على تويتر، فتابعونا عبر موقعكم ثقفني لكل المهتمين بهذا الشأن.

نبذة مختصرة عن جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

هي جامعة حكومية سعودية تقع في مدينة السيح بمحافظة الخرج، تشرف عليها وزارة التعليم في المملكة، تم أنشاءها عام 2009 ميلادي، تقدم خدماتها للطلاب بالمجان، وتحظى بقبول كبير من قبل الطلاب للتسجيل بها، وصدر أمر ملكي من تغير الاسم من جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز إلي جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، يديرها الدكتور / عبد العزيز بن عبد الله الحامد.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

صرح الدكتور عبد العزيز سعد بن سعيدان / عميد كلية الأمير سطام بن عبد العزيز، أن الجامعة فتح باب التسجيل اليوم على 28 برنامج برسوم دراسية في الكليات الصحية والعلمية الإنسانية، وفق قواعد محددة من قبل الأقسام الأكاديمية وفي ضوء قانون واللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.

رابط بوابة قبول الدراسات العليا بجامعة الأمير سطام

شروط القبول لبرامج الماجستير بجامعة الأمير سطام

أن يكون سعودي الجنسية أو على منحة رسمية للدراسات العليا.

حاصل على شهادة جامعية من جامعة سعودية أو جامعة أجنبية معترف بها دولياً.

يتمتع بصفة حسن السير والسلوك وأن يكون لائق من الناحية الصحية.

أن يقدم تذكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

في حال أن كان على رأس العمل يجب إحضار موافقة على الدراسة.

يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه اختيار عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة.

لا يجوز للطالب الالتحاق في برنامجين في وقت واحد.

ضوابط ومعايير تحقيق شروط الالتحاق ببرامج الماجستير

أن لا تقل عدد سنوات المرحلة الجامعية عن 4 سنوات دراسية. يجب أن يجتاز أختبار القدرات العامة بنسبة نجاح لا تقل عن 60%. الشهادة الصادرة يجب أن تكون معادلة من وزارة التعليم السعودية. لا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 5 أو ما يعادلها. من يترشح في القبول لا يجوز له تأجيل قبوله. تحقيق شروط القسم المتقدم إليه. إرفاق ما يسبت الحالة الوظيفية للمتقدم من الأحوال المدنية لمن لا يعمل. أن يكون المتقدم قد حصل على الشهادة الجامعية بنظام ألانتظام.

تعليمات وتنبيهات هامة للمتقدمين