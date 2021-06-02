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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات فورد الجديدة من توكيلات الجزيرة لفترة محدودة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طرحت شركة توكيلات الجزيرة، وكيلة علامة فورد في السعودية، عروضًا جديدة جذابة على بعض موديلات 2021 في المملكة.
وقد اكتسبت العلامة التجارية الأمريكية، ثقة المتعاملين مع سوق السيارات في السعودية بسبب التصميم الجذاب وامتلاكها مقومات المركبة الجيدة والمناسبة لظروف العمل في السعودية.
أبرز موديلات فورد في السعودية
ومن بين أبرز موديلات فورد المتواجدة في المملكة: سيارة إسكيب 2020، ورينجر، وسيارة فورد تورس، وتعد هذه السيارة من السيارات الأكثر جمالًا في التصميم بين السيارات السيدان المتنافسة في السعودية.
عروض جذابة من توكيلات الجزيرة على سيارات فورد
وقررت شركة توكيلات الجزيرة طرح عروضًا جديدة على بعض موديلات علامة فورد الأمريكية في المملكة، ومن بين أبرز مزايا هذه العروض القوية والجذابة:
1- ضمان الوكالة للسيارات الجديدة لـ 200 ألف كيلومتر أو مرور 5 سنوات.
2- خطة صيانة بأسعار جذابة لمدة 36 شهر تبدأ من تاريخ البيع أو 60 ألف كيلومتر.
3- 60 شهر خدمة دعم على الطريق، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق الاتصال على رقم 011-2319944 في حالة وجود استفسار بخصوص السيارة.
4- تظليل هدية على السيارات الجديدة وبدون مقابل.
الموديلات المشمولة في عروض توكيلات الجزيرة
1- موديل 2021 فورد f-150
2- موديل إكسبيديشن 2021
3- موديل إكسبلور لعام 2021
موعد انتهاء عروض توكيلات الجزيرة
أعلنت شركة الجزيرة أن العروض مستمرة على الموديلات المذكورة سابقا حتى يوم 8 يوليو 2021، مما يعني أن الفرصة مازالت متاحة امام من يرغب في الاستفادة من العروض.
أسعار الموديلات في عروض توكيلات الجزيرة
1- يبدأ سعر فورد اف 150 لعام 2021 في المملكة من 139 ألف ريال وحتى 275 ألف ريال.
2- يتوفر موديل إكسبيديشن 2021 في السعودية بأسعار تبدأ من حوالي 168 ألف ونصف ريال وحتى حوالي 304 ألف ريال ونصف.
3- يأتي موديل إكسبلور 2021 في السعودية بسعر يبدأ من حوالي 168 ألف ريال وحتى 186 ألف ريال.
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