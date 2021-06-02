رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع 1442 تعلن التقديم لحملة الثانوية عبر mod.gov.sa

رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع 1442، أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في بوابة القبول الموحد عن فتح باب التقديم للالتحاق بالكليات العسكرية لحملة الثانوية، ويتم التقديم والترشح بناءً على المعايير الموضوعة من قبل الكلية، ووفق الشروط والضوابط الموضوعة للمفاضلة بين المتقدمين، ومنذ أن تم الإعلان عن فتح باب القبول، تنافس الشباب السعودي الراغب في نيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية، وكثرة التساؤلات عن رابط بوابة القبول الموحد 1442، وما هي الشروط المطلوبة فيمن يرغب التسجيل وموعد التقديم وما هي مميزات الالتحاق بالمؤسسة العسكرية، وسوف نجيب عن كافة التساؤلات التي يبحث عن إيجاباتها الكثير من الشباب.

رابط بوابة القبول الموحد 1442

يتبارى الشباب السعودي في الالتحاق بالمؤسسة العسكرية، لذلك يزداد البحث عبر محركات البحث جوجل عن رابط وخطوات التسجيل في وزارة الدفاع لحملة الثانوية (الثانوية العامة\علوم طبيعية)، لنيل شرف الالتحاق بالخدمة العسكرية.

خطوات التسجيل في وزارة الدفاع لحملة الثانوية

الدخول من خلال شبكة الانترنت على رابط mod.gov.sa.

ملء استمارة التقديم الموجودة على موقع التسجيل.

كتابة كافة البيانات بشكل دقيق وصحيح دون أخطاء.

صحة البيانات المرسلة مسؤولية مقدم الطلب وفي حالة وجود اختلاف يعد طلب الالتحاق لاغي.

الضغط على أيقونة “حفظ” .

شروط الالتحاق

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.

حاصل على الثانوية العامة (انتظام النهاري) تخصص علوم طبيعية فقط.

أن يكون من خريجي هذا العام ولا يقبل خريجي الأعوام السابقة.

لا تقل النسبة المئوية في الشهادة الثانوية عن 80% وذلك للتخصص العلمي.

أدى اختبارات القدرات العامة وألا تقل الدرجة عن 60%.

أدى الاختبار التحصيلي وألا تقل الدرجة عن 60%.

أن يكون قد أدى اختبار الكفايات.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام عند بدء العام الدراسي.

أن يجتاز المقابلة الشخصية والكشف الطبي الأولي والنهائي.

ألا يكون متزوج.

تناسب الطول مع الوزن والحد الأدنى (165سم – 52كم) والحد الأعلى (188سم – 95).

اجتياز الكشف الطبي والذي يتم عن طريق اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والقبول الشامل والقدرات الخاصة بالنسبة للكليات التي تشترط ذلك.

موعد التقديم على رابط بوابة القبول الموحد

التقديم متاح من يوم الثلاثاء 20\10\1442 الموافق 01\06\2021.