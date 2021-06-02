متى موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي في السعودية شهر ذي القعدة 1442هـ

متى موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي ، في المملكة العربية السعودية، هو السؤال الذي زاد البحث عنه خلال تلك الفترة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم الإعلان عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي، لشهر ذي القعدة 1442، كما هو مقرر يوم الخميس القادم، الموافق 10 من شهر يونيو للعام 2021م، الموافق 29 شهر شوال 1442هـ، وقد تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد لهذا الشهر، سيكون يوم 10 ميلادي، للمستحقين مستوفي شروط دعم الضمان الاجتماعي، والجدير بالعلم أن موعد صرف الضمان الاجتماعي الشهري، ينتظره المستفيدين من ادعم ، من يوم 10 وحتى يوم 15 من كل شهر ميلادي، ويتم الإعلان عن صرفه من قبل المسؤولين، وفق مستجدات قرارات وزارة الموارد البشرية لصرفه كل شهر.

متى موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

إضافة إلى ما سبق ذكره، فالجدير بالعلم أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، والمسؤولة عن صرف رواتب الضمان الاجتماعي، للمستفيدين مكتملي الشروط والأهلية، وفق اللائحة المنظمة، للأسر الفقيرة والأشد احتياج بالسعودية لذلك الدعم، والجدير بالعلم أن موعد نزول الضمان الاجتماعي هذا الشهر، يوافق موعد صرف حساب المواطن الدفعة 43، لهذا الشهر أيضًا والمقرر صرفه يوم 10 يونيو 2021م، 29 شوال 1442هـ.

الحالات التي توقف صرف راتب الضمان الاجتماعي بالسعودية 2021م

من ناحية أخرى، هناك حالات بسببها، يتم إيقاف صرف راتب الضمان الاجتماعي، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا في حال تقاعس المستفيد من تحديث بياناته بشكل دوري.

أيضًا في حال ثبوت اختلاف في البينات، المقدمة من قبل المستفيد، وبين البيانات المقدمة للجهة التابع إليها.

في حال عدم التزام المستفيد بشروط الدعم، المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،

شروط الاستحقاق وفق نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442هـ

ولصرف راتب الضمان الاجتماعي، لابد للمستفيد أن تتوافر فيه الشروط التالية:

أولًا أن يكون المستفيد مستحق الدعم سعودي الجنسية. أيضًا المرأة غير السعودية، المتزوجة من غير سعودي. كذلك الأرملة والمطلقة غير السعودية، ولها أبناء سعوديين. كما يشمل الأبناء السعوديين من أرملة ومطلقة سعودية، وأب غير سعودي أن يكون المستفيد مقيم إقامة كاملة بالمملكة، وفق لائحة الضوابط. كما يجب أن يقل دخل الأسرة أو المستفيد، عن الحد الأدنى للمعاش. انطباق معايير استخدام الثروة وفق اللائحة. كذلك ذوي الإعاقة والأيتام غير السعوديين حاملي بطاقة التنقل. في النهاية التزام المستفيد بالطلبات المتعلقة، بالصحة والتعليم والخدمات المجتمعية.

رابط الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي يونيو 2021م

في الختام للمستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي، مستوفي الشروط والأهلية، بإمكانهم الاستعلام عن الراتب، من خلال الخطوات التالية: