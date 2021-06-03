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عمر شويل - جدة طريقه التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية 1442 ورابط حساب المواطن؛ تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم للمواطنين السعوديين أصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط وجزء من أصحاب الدخل فوق المتوسط والذين تأثروا بالتغييرات الاقتصادية وذلك عن طريق بعض البرامج والتي من أهمها برنامج حساب المواطن، الذي يقوم بتقديم الدعم للمواطنين لذلك يوجد إقبال شديد من قبل المواطنين في المملكة حيث يتم البحث دائماً عن طريقه التسجيل في حساب المواطن ومتى يفتح التسجيل وشروط التسجيل وموعد نزول الدفعة الجديدة.

طريقه التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية 1442

يتم التسجيل في برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. الضغط على تسجيل جديد. تسجيل كافة البيانات المطلوبة كرقم الجوال والاسم ورقم الهوية ثم كتابة رمز التحقق المرئي. الضغط بالموافقة على الشروط. إرفاق أي مستندات مطلوبة حتى تتم عملية التسجيل. يتم إرسال رسالة برقم السري إلى الجوال. يتم كتابة الاسم والرقم السري في موضعه. ثم الضغط على تسجيل.

هكذا يكون تم تسجيل الدخول في برنامج حساب المواطن يمكن الدخول على الحساب الشخصي من خلال رابط حساب المواطن.

شروط التسجيل في حِساب المواطن

يمكن التسجيل في حساب المواطن من قبل الأشخاص محدودي الدخل وكذلك العاطلين عن العمل الذين تنطبق عليهم هذه الشروط:

يجب أن تكون بطاقة الهوية الشخصية سارية.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما أن لا يقل عمره عن 18 عام.

لابد أن لا يزيد راتبه عن 600 ريال سعودي.

متى يفتح التسجيل في حِساب المواطن

دائماً ما يتسأل المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن حيث أن موعده غير محدد فدائماً ما يتغير الموعد، وعند فتحه يتم عمل إعلان رسمي عبر الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، لذلك فإن التسجيل لم يفتح حتى الآن.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقه التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية 1442 ورابط حساب المواطن، وشروط التسجيل في حساب المواطن ، ومتى يفتح التسجيل في حساب المواطن.