نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب في مصرف الراجحي بكرت العائلة بالشروط الجديدة في 3 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب في مصرف الراجحي بكرت العائلة بالشروط الجديدة التي أعلن عنها مصرف الراجحي مجدداً، حيث تعد ألية فتح الحساب عن طريق كرت العائلة أو ما يسمي أيضاً سجل الأسرة من الأمور الهامة التي ارتفع عليها معدل البحث على مواقع الإنترنت خلال الفترة الماضية وذلك بعد أن أتاح البنك ذلك، فيما حدث مصرف الراجحي الشروط والضوابط الجديدة التي يجب أن تتوافق مع المتقدم حتي يتمكن من فتح الحساب بسهولة ويسر، في هذا التقرير سنقدم لكم الشروط المطلوبة وخطوات التسجيل والمستندات المطلوبة.

فتح حساب في مصرف الراجحي

أوضح بنك الراجحي لجميع المواطنين والمقيمين فرص فتح حساب في البنك والاستفادة من الخدمات والمزايا المالية التي يقدمها البنك إلي العملاء مثل دفع جميع الفواتير عبر حسابك الجاري في البنك وإمكانية تحويل الأموال داخلياً بسهولة، كما يتمكن الشخص الذي لديه حساب في بنك الراجحي متابعة تعاملاته المصرفية التي يقوم بها بأحدي اللغات المتاحة العربية أوالإنجليزية، فضلا عن بوابة الدفع الإلكتروني والبطاقات المصرفية مدي والإشعارات الفورية بالإضافة إلي صناديق الأمانات والعديد من المزايا الأخري التي يصعب حصرها.

خطوات فتح حساب في بنك الراجحي أون لاين

يتمكن الشخص الراغب في فتح حساب في بنك الراجحي إلكترونيا سواء كان هذا الشخص مواطن سعودي أو مقيم إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع بنك الراجحي. الضغط علي الصفحة الرئيسية. قراءة الشروط والأحكام جيداً، ثم الضغط على المربع الصغير بالموافقة على هذه الشروط. تسجيل البيانات المطلوبة (الجنسية، نوع الهوية، رقم الهوية، رقم الجوال) ثم الضغط على التالي. تسجيل الكود المرسل إلي جوالك. اختيار فرع الراجحي المناسب لك. مراجعة البيانات جيداً قبل الانتهاء.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي المحدثة

جاءت أحدث شروط الراجحي في فتح حساب التالي:

لا يقل عمر العميل الراغب في فتح حساب بأي فرع من فروع الراجحي عن 18 عام.

يجب أن يكون لدي المتقدم هوية وطنية سارية.

أن يكون لدية بريد إلكتروني لسهولة التواصل معه.

توافر رقم هاتف مسجل باسمة من أحد شركات الاتصالات السعودية.

تسجيل عنوان سكن الشخص بشكل صحيح.

كما يمكنك من خلال بنك الراجحي الاستفادة من افضل قروض الراجحي للمواطن والمقيم بدون كفيل أو حاجة إلي تحويل الراتب.

رابط تحميل تطبيق بنك الراجحي

يبحث الكثيرون عن تطبيق الراجحي على الموبايل لكي يتمتعوا بالعديد من الخدمات والمزايا مثل التالي:

سرعة تحويل الأموال.

الاستفادة من التمويلات الفورية.

سهولة التعرف على العروض الجديدة.

التعرف على خدمات البطاقات الائتمانية الجديدة.

وغيره من المزايا الجديدة، لهذا يمكنكم الآن تحميل تطبيق الراجحي للموبايل الذي يعمل بنظام الأندر ويد والايفون الذي يعمل بنظام ISO.

خطوات فتح حساب في مصرف الراجحي للأطفال

ينبغي علي الشخص الراغب في فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي الذي عمره اقل من 18 عام التوجه برفقة الوصي عليه إلى احد فروع بنك الراجحي، ومن ثم تقديم التالي:

تقديم صورة الهوية للشخص الوصي.

أحضار صورة مكن شهادة ميلاد الطفل.

تسليم صك الوصاية إذا كان الشخص غير الأب.

تنفيذ الخطوات التي يوضحها إليك البنك.

نتمنى في نهاية مقالنا أن نكون وفقنا في تقديم المعلومة لكم مبسطة ونستعد للرد علي جميع أسألتكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات اسفل موضوعنا هذا بعنوان فتح حساب في مصرف الراجحي بكرت العائلة بالشروط الجديدة في 3 دقائق.