بوابة القبول وزارة الدفاع 1442 تقديم حملة الثانوية عبر mod.gov.sa تعرف على الشروط

بوابة القبول وزارة الدفاع 1442، أعلنت وزارة الدفاع بوابة القبول عن فتح باب التقديم لحملة الثانوية العامة تخصص علوم طبيعية، وذلك وفق الضوابط والشروط الموضوعة من قبل إدارة القبول، وتتم المفاضلة بناءً على معايير وضوابط موضوعة مسبقاً، وتتم المفاضلة بشفافية تامة ودون محاباة، لذلك كثر البحث عبر محرك البحث جوجل عن رابط التسجيل، وعن الشروط اللازم توافرها في المتقدم وموعد التقديم، وهذا ما سوف نتطرق إليه فيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز.

بوابة القبول وزارة الدفاع 1442

منذ الإعلان عن فتح باب التقديم في وزارة الدفاع لحملة الثانوية، تخصص علوم طبيعية انتظام نهاري، وجميع الراغبين في الالتحاق يبحثون عن رابط تقديم وزارة الدفاع 1442، وما هي الشروط اللازمة للالتحاق وموعد التقديم، وهو ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

خطوات التسجيل

الدخول من خلال شبكة الانترنت على رابط mod.gov.sa.

ملء الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتسجيل.

كتابة كافة البيانات بشكل صحيح ودقيق ودون أخطاء.

صحة البيانات المكتوبة مسؤولية المتقدم وفي حالة اختلافها يعد الطلب لاغي.

الضغط على أيقونة “حفظ”.

شروط الالتحاق

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

حاصل على الشهادة الثانوية (انتظام نهاري) تخصص علوم طبيعية.

حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

ألا تقل النسبة المئوية في الشهادة الثانوية عن 80% وذلك للتخصصات العلمية.

أدى اختبار القدرات العامة وألا تقل الدرجة عن 60%.

اجتاز الاختبار التحصيلي وألا تقل الدرجة عن 60%.

اجتاز اختبار الكفايات.

لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 سنة.

أن يكون غير متزوج.

اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي الأولي والنهائي.

تناسب الطول والوزن بحيث يكون الحد الأدنى (165سم – 52كم) والحد الأعلى (188سم – 95كم).

اجتياز اختبار القبول الشامل واللياقة البدنية واختبار القدرات الخاصة بالنسبة للكليات التي تشترط ذلك.

موعد التقديم

التقديم متاح من يوم الثلاثاء 20\10\1442 الموافق 01\06\2021.