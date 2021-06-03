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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل وخبر مفرح إطلاق منصة وطنية آمنة من أجل أن تعمل كبديل لتطبيق واتساب في المقال التالي
بما أن تطبيق الواتساب يعتبر تطبيق هام لدى جميع شعوب العالم يوجد خطوة هامة قد قامت بها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهي إطلاق منصة وطنية آمنة من أجل أن تعمل كبديل لتطبيق واتساب الشهير لدى كافة المواطنين من جميع الجنسيات المختلفة والذي يحتوي على شهرة كثيرة من قبل الكثير من مستخدمينه بحيث تقوم بتوفير تلك منصة إلى المستخدمين بهدف التواصل والعمل المشترك في البيئة افتراضية آمنة بهدف تبادل الملفات وإجراء المحادثات النصية والصوتية وكل هذا داخل المؤسسة الواحدة كما أن هذا سيكون بديل عن المنتجات التجارية التي يتم بيعها ولهذا السبب ستكون أكثر أماناً من أجل الحفاظ على الخصوصية والمعلومات الشخصية والصور والفيديوهات التي قد تم تبادلها من قبل وهذا بسبب المتعة التي قد تم ملاحظتها والسبب يرجع إلى برنامج أمان وطني حديث وهذا مع بدء إجراءات الخصوصية الجديدة.
المنصة الوطنية 100% :-
وقد قال مدير المركز الوطني (باسل العمير) لدى أمن المعلومات في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أثناء التصريحات الصحفية بأن المنصة الوطنية قد قامت عليها أيادي وطنية من الباحثين والباحثات في المركز وهذا مقابل إطلاق هذه المنصة خلال سنة واحدة بدءً من الآن، مشيرة بأن أغلب المنتجات التجارية قد يتم تخزينها في خوادم خارجية والتي يتم التحكم فيها من قبل جهات أجنبية والتي ربما تحتوي على أبواب خلفية من الصعب اكتشافها بينما يتم التمتع بالتطبيق الجديد بشكل خالي من أي أبواب خلفية والتي نؤكد لكم على ضمانة سرية محادثتك لأن من مميزاته حفظ الأمن والسرية بشكل شديد.
المنصة تعتمد على أنظمة مُشفرة :-
وقد قام (باسل العمير) بإضافة أن عمل المنصة الجديدة هي تعمل كبديل لتطبيق الواتساب الأكثر شهرة بين جميع التطبيقات لدى كافة شعوب العالم وهذا من خلال ارتكازه عبر استخدام الخوارزميات وكذلك أنظمة تشفير متطورة وطنياً والتي قد تحقق أعلى درجات الأمان والخصوصية والتركيز على مبدأ التشفير.
اهداف اطلاق المنصة الوطنية:
كما أن لهذه المنصة العديد من الأهداف وهذه الأهداف هي :-
- القضاء على مخاطر تخزين المعلومات والملفات السرية والحساسة.
- حماية المعلومات بالشكل المطلوب.
- تثبيت المنصة على العديد من أنواع الأنظمة والأجهزة.
- الحصول على براءة اختراع تقدم أداءً أفضل وهذا مقارنةً بالخوارزميات التي تكون متوفرة.
- تطوير منصة بديلة عن المنتجات التجارية.
- التواصل المباشر بين المستخدمين بشكل آمن.
- الاتصال الصوتي الآمن والمشفر لأي مستخدم للمنصة.
- نقل الملفات بين المستخدمين بشكل آمن ومشفر.
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