نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار نتائج الأهلية الدفعة 43 حساب المواطن لشهر يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إصدار نتائج الأهلية للدورة 43 لبرنامج حساب المواطن لشهر يونيو 2021، كما أوضحت الجهات المعنية عن الموعد المستحق لصرف دعم حساب المواطن عن الدفعة الجديدة 43 لبرنامج حساب المواطن عن شهر يونيو 2021.

نتائج الأهلية للدورة 43

أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 43 لشهر مايو فيما سبق، كما نشر رابط إلكتروني يفيد بإمكانية الاستعلام عن الأهلية والتعرف على مستحقي الدعم، ومن الجدير بالذكر أن قيمة الدفعات الخاصة ببرنامج حساب المواطن من بداية دفعات الدعم حتى دفعات 41 لشهر أبريل وصلت إلى مبلغ 94 مليار سعودي.

وقد جاء إعلان صدور نتائج الأهلية لدفعة 43 بعد أن تم تطبيق الضريبة المضافة، وكما ذكر البرنامج أنه من خلال رابط موقع حساب المواطن الرسمي يتم الاستعلام عن حالة الأهلية للمستفيد من الدعم.

كما أوضح البرنامج انه يجب على المواطن أن يقدم من الوثائق للحصول على الدعم عقد إيجار ساري المفعول حتى يتمكن من الحصول على الدعم، حيث أنه عند انتهاء مدة العقد يتم توقف الدعم.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 43

يترقب الجميع من مستفيدي دعم حساب المواطن إيداع برنامج حساب المواطن في شهر يوميو للدفعة الجديدة 43 والذي ن المقرر أن يكون موعده في يوم الخميس الموافق 10 من يونيو 2021

هذا وقد حددت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية موعد ايداع الدفعات لبرنامج حساب المواطن على أن يتم الصرف في يوم 10 من الشهر الميلادي ولكن يستثنى من هذا بعض الحالات، وهي: