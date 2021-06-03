نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن طلب قرض الراجحي برقم الهوية وخطوات فتح حساب جديد لعام 1442 هجرياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك الراجحي من أشهر البنوك المصرفية لدى المملكة العربية السعودية بحيث يقوم الكثير من المواطنين السعوديين بالبحث عن العديد من هذه الخدمات والتي يقوم هذا البنك بتقديمها وهذا بالنظر إلى لما يقوم البنك بتقديمه من خدمات عديدة وذات مميزات رائعة وهذا لسهولة الحصول على القروض الخاصة به والتي يكون لها الكثير من الفوائد وهذا بدلاً من القيام بفتح حسابات والحصول على امتيازات وكذلك بطاقات الدفع بشكل إلكتروني، لهذا السبب يقوم الكثير من المواطنين بالبحث عن طريقة فتح حساب جديد من خلال البنك وكذلك الاستعلام عن تقديم طلب من أجل الحصول على قرض جديد أو القيام بتحميل تطبيق الراجحي كما إن البنك قد قام بتسهيل إجراءات الحصول على التمويلات المختلفة والتقديم الذي قد أصبح بشكل إلكتروني كما إنه يمكن الحصول على التمويل دون موافقة من قبل الكفيل.

الاستعلام عن طلب قرض الراجحي برقم الهوية :-

وحسب كثرة التساؤلات من المواطنين السعوديين حول كيفية الاستعلام عن قرض بنك الراجحي برقم الهوية، فيجب اتباع تلك الخطوات من أجل الاستعلام بشكل صحيح :-

الدخول على الموقع الرسمي لبنك الراجحي. تسجيل الدخول من خلال القيام بإدخال رقم الهوية الوطنية للمواطن. تسجيل الدخول من خلال القيام برقم الإقامة لدى المقيمين في المملكة. تقديم صورة المؤهل الدراسي. تقديم خطاب رسمي بمفردات المرتب. تسجيل البيانات الشخصية وكذلك رفع المستندات الموثقة لهذا.

كيفية فتح حساب جديد في بنك الراجحي :-

ولكي يكون مسموح أمام العميل بأن يتمكن من الحصول على كافة مميزات بنك الراجحي من القروض وغيرها وكذلك الاستعلام عنهم والحصول على بطاقات الدفع الإلكتروني، ومن أجل القيام بفتح حساب جديد يجب اتباع تلك الخطوات التالية :-

الدخول من خلال حساب البنك الإلكترونية ومن ثم القيام بالضغط.

يجب أن يكون العميل عمره لا يقل عن 18 عاماً.

ومن ثم القيام بتسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالعميل الذي مقدم على فتح حساب.

بعد ذلك نقوم بالضغط على تقديم الطلب.

فتح حساب أونلاين بنك الراجحي :-

كما قد قام بنك الراجحي بالإعلان من خلال حسابه الرسمي من خلال موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) بإنه قد أصبح بالإمكان لدى كل مواطن قد تخطى عمر 15 عاماً في المملكة بالقيام بفتح حساب أونلاين على الموقع الرسمي لدى البنك وهذا من خلال تحميل تطبيق المصرف على الهواتف الأندرويد الخاصة بهم من خلال منصات تحميل التطبيقات المختلفة حسب نوع الهاتف الذي يمتلكه المواطن، بحيث يتم اتباع خطوات التسجيل والتي قد تم ذكرها من قبل من خلال مقالتنا هذه مع العلم بأن البنك قد قام بالتشديد على أن لا يسمح لأي عميل أو مشترك لديه قد قام بالتسجيل الإلكتروني من قبل بأن يقوم بالحصول على الخدمات المقدمة من قبل البنك وكذلك الحصول على دفاتر الشيكات وبطاقات الدفع الإلكتروني كما إن هذا لا يتم إلا بعد زيارة أقرب فرع معتمد له وهذا بهدف إنهاء باقي الخطوات المطلوبة.