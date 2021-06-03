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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر أفضل أنواع العسل الأسود في السعودية وأهم فوائده في المقال التالي
العسل الأسود له الكثير من المنافع والفوائد الجمة التي تمنح الصحة المزيد من الفوائد التي يحتاج إليها جسم الإنسان، فيما يلي نعدد لك أهم فوائد العسل الأسود المختلفة، والتي تجعلك لا تستغنى عن تناوله أو تقديمه لعائلتك على المائدة، كما نوح في السطور القادمة سعر أفضل أنواع العسل الأسود في السعودية 2021.
سعر أفضل أنواع العسل الأسود في السعودية
قبل أن نلقي الضوء على سعر العسل الأسود في السعودية، نتعرف في النقاط التالية أولًا على أفضل أنواع العسل التي تتمتع بالقيمة الغذائية العالية والفوائد التي لا حصر لها، وأفضل الأنواع هي:
- العسل البري.
- العسل الملكي.
- عسل الشفاء.
- أيضًا عسل السمر.
- عسل البرسيم.
سعر العسل في السعودية
- كيلو عسل المبحرة في السعودية يبلغ سعره ما يقدر بحوالي 700 ريال سعودي.
- سعر السدر يبلغ قيمة الكيلو منه 300 ريال سعودي.
- ربع الكيلو من عسل مانوكا يبلغ قيمة 125 ريال سعودي، بينما النصف كيلو يصل إلى 180 ريال سعودي.
- نصف الكيلو من عسل الغابة السوداء يبلغ قيمة 63 ريال سعودي.
فوائد العسل الأسود الصحية
العسل الأسود له الكثير من الفوائد الصحية للجسم، ومن أهمها:
- يعمل العسل الأسود على التخلص من السعال.
- كما أنه له دور فعال في الحد من الآلام التي تتعلق بالدورة الشهرية.
- يساعد العسل الأسود على الحد من تقرحات الجهاز الهضمي.
- كما انه يعمل على التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي الحماية من خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
- يحمي من خطر الاصابة بالعديد من الأمراض المختلفة.
- كما أنه له الكثير من الفوائد الجمالية للفتيات والسيدات، حيث نضارة البشرة ونعومة الشعر.
- العسل الأسود مفيد في الحفاظ على صحة الأطفال، ويمنحهم المزيد من الطاقة التي يحتاجها جسم الطفل في اليوم.
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