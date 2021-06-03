سعر أفضل أنواع العسل الأسود في السعودية وأهم فوائده

العسل الأسود له الكثير من المنافع والفوائد الجمة التي تمنح الصحة المزيد من الفوائد التي يحتاج إليها جسم الإنسان، فيما يلي نعدد لك أهم فوائد العسل الأسود المختلفة، والتي تجعلك لا تستغنى عن تناوله أو تقديمه لعائلتك على المائدة، كما نوح في السطور القادمة سعر أفضل أنواع العسل الأسود في السعودية 2021.

سعر أفضل أنواع العسل الأسود في السعودية

قبل أن نلقي الضوء على سعر العسل الأسود في السعودية، نتعرف في النقاط التالية أولًا على أفضل أنواع العسل التي تتمتع بالقيمة الغذائية العالية والفوائد التي لا حصر لها، وأفضل الأنواع هي:

العسل البري.

العسل الملكي.

عسل الشفاء.

أيضًا عسل السمر.

عسل البرسيم.

سعر العسل في السعودية

كيلو عسل المبحرة في السعودية يبلغ سعره ما يقدر بحوالي 700 ريال سعودي.

سعر السدر يبلغ قيمة الكيلو منه 300 ريال سعودي.

ربع الكيلو من عسل مانوكا يبلغ قيمة 125 ريال سعودي، بينما النصف كيلو يصل إلى 180 ريال سعودي.

نصف الكيلو من عسل الغابة السوداء يبلغ قيمة 63 ريال سعودي.

فوائد العسل الأسود الصحية

العسل الأسود له الكثير من الفوائد الصحية للجسم، ومن أهمها: