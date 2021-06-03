نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في ويسترن يونيون السعودية 2021 واستلام الحوالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركات ويسترن يونيون السعودية هي مجموعة من الشركات التي تختص بتحويل الأموال من شخص إلى آخر في أقل وقت ممكن من بلد إلى البلد الآخر، وهي خدمة تتميز بالأمان كما أنها مضمونة في تحويل الأموال، وعبر هذا النظام يمكن تحويل النقود إلى ما يزيد عن 200 دولة، فيما يلي نوضح خطوات التسجيل في ويسترن يونيون السعودية وكيفية استلام حوالة بالإضافة إلى رقم ويسترن يونيون المجاني في المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في ويسترن يونيون السعودية

حتى يتمكن الفرد من التسجيل في ويسترن يونيون السعودية، يجب عليه تسجيل الملف التعريفي الخاص به إذا كان راغبًا في تحويل الأموال، ويتم هذا باتباع ما يلي:

يتم الدخول إلى موقع ويسترن يونيون الرسمي.

ثم يتم تسجيل الدخول بكتابة الاسم والحساب البنكي.

ثم يتم التحقق من الملف التعريفي، بعدها يتم ارسال الأموال.

كما يمكن التسجيل في ويسترن يونيون وتسجيل الملف التعريفي عبر اتباع ما يلي:

يتم الاتصال على رقم ويسترن يونيون المجاني في السعودية على الرقم 966920033663

بعد الاتصال يتم تحويلك للتحدث مع خدمة العملاء من المتخصصين في عملية تحويل الأموال.

بعدها يمكنك طلب منه الخدمة التي تريد من ارسال الأموال أو استلامها.

تأكد في النهاية من كافة البيانات ودقتها، ثم أكد على المختص صحتها حتى يتم التسجيل بنجاح.

كيفية استلام حوالة من ويسترن يونيون في السعودية

حتى تتمكن من استلام الحوالة المرسلة لك عبر ويسترن يونيون لتحويل الأموال، عليك باتباع ما يلي:

قم بزيارة أحد فروع ويسترن يونيون بالمملكة العربية السعودية.

يتم تسجيل الاسم الشخصي الخاص بك، ثم كتابة رقم التتبع، وهو الرقم الذي سوف تحصل عليه من الراسل اليك الحوالة، وهو مكون من 10 أرقام.

يجب عليك ملء كافة البيانات في الورقة التي تحصل عليها من الموظف بدقة.

يتم تحديد مبلغ الحوالة، وكتابة اسم المرسل بالكامل باللغة الانجليزية.

ثم عليك بتحديد البلد التي يتم تحويل الأموال لك منها.

ثم أكتب في النهاية رقم الهوية الخاصة بك، ووقع على استلام المبلغ لتحصل على المبلغ بالكامل.

وفي النهاية نوضح لك أنه عليك الحرص على اتباع كافة الاجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها من قبل جميع الهيئات والمؤسسات أثناء زيارتك للفرع، حتى تحمي نفسك والآخرين من خطر الإصابة بعدوى الوباء المستجد فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامة وتطهير الأيدي بالكحول، مع مراعاة التباعد الاجتماعي مسافة متر على الاقل بينك وبين الآخرين.