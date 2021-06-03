عملت المملكة العربية السعودية على توفير الخدمات الإلكترونية المختلفة بكامل معاملات الكومة المختلفة، ولهذا فقد عملت الجهات المعنية على توفير خدمة إلكترونية يتمكن من خلالها الفرد من تحويل ملكية السيارة بسهولة عبر بوابة أبشر الإلكترونية بالمملكة، فيما يلي نتعرف على شروط نقل ملكية السيارة عبر أبشر في السعودية وخطوات تحويل الملكية 1442.

شروط نقل ملكية السيارة عبر أبشر في السعودية

هناك بعض الشروط التي يجب استيفائها حتى يتمكن الفرد من تحويل ملكية السيارة بسهولة في السعودية، وتلك الشروط تتمثل في تقديم بعض المستندات والوثائق اللازمة، وهي:

صورة الإقامة للأفراد غير السعوديين.

صورة رخصة القيادة.

رخصة سير المركبة.

صورة بطاقة الأحوال الشخصية للسعوديين.

تعريف مصدق من الكفيل بالنسبة للغير سعودي.

توفير عقد مبايعة رسمي من أحد المعارض بالسعودية.

كما يجب سداد كافة الرسوم المقررة لتحويل الملكية.

أيضًا يجب أن يكون الفرد الراغب في تحويل الملكية مالكًا لتأمين ساري المفعول.

مع ضرورة تقديم نموذج نقل الملكية والتوقيع عليه من قبل من يتم نقل إليه الملكية.

خطوات تحويل ملكية السيارة عبر أبشر الكترونيا

يجب اتباع الخطوات التالية لتحويل ملكية السيارة عبر بوابة أبشر الإلكترونية، والخطوات على النحو التالي: