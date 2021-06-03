نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي يونيو 1442 عبر hrsd.gov.sa لوزارة الموارد البشرية والتنمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي الجديد لشهر يونيو 1442 والي يترقبه جميع مستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شهريا في حسابات المستفيدين، ويتابع الفقراء في المملكة كيفية التسجيل الإلكتروني لطلب المعاش الشهري من الوزارة وأيضا يقوم المستفيدين بمتابعة مواعيد الصرف الشهري لرواتب الضمان، وقد تم الانتهاء من صرف معاش مايو – رمضان 1442 ويترقب المستفيدين صرف راتب يونيو – شوال 1442.

موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وتقوم الوزارة في كل شهر بإيداع الرواتب في الحسابات البنكة للمستفيدين بمبالغ تتزايد شهرا بعد الآخر، وذلك بسبب زيادة التسجيلات الشهرية من الراغبين في الحصول على الراتب الشهري والذين تنطبق عليهم جميع شروط الاستحقاق، وتقوم وزارة الموارد البشرية المندمجة مع وزارة التنمية الاجتماعية باستقبال طلبات الراغبين في الراتب الشهري من الفقراء والمستحقين للزكاة وتحت عدد من البنود التي تشملها الوزارة، ومنعا متفيدي الضمان والتأهيل الشامل والراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة.

شروط الضمان الاجتماعي

تقوم الوزارة بوضع عدد من الشروط العامة للحصول على المعاش الشهري وايضا تقوم بوضع عدد من الشروط الجديدة للراغبين في التسجيل على تنطبق عليهم جميعها ويكون من خالف أحداها غير من المشمولين بالراتب في الشهر الجديد في حال لم يقم بتغييرها، وتكون تلك الشروط كالتالي:

أن يكون المسجلين من الجنسية السعودية.

يكون المسجل للحصول على المعاش غير معتاد السفر أو الوجود خارج المملكة لأكثر من ثلاثة اشهر متتالية.

كما من الواجب ألا يكون الدخل الشهري للفرد الراغب في الحصول على المعاش أكثر من 2600 ريال سعودي.

يكون الدخل الشهري لرب الاسرة لا يزيد عن 3000 ريال.

يتم إثبات الدخل الشهري للمستفيد وإثبات أنه أقل من حد الكفاف والعيش بكرامة.

يكون مستفيدي الضمان للتأهيل الشامل لديهم السجلات الطيبة المناسبة والمعتمدة.

كما يكون من الهام ألا يزيد عمر المتقدم لمعاشات الضمان أكثر من 60 عاما ولا يقل عن 35 عاما.

يقوم الفرد المستقل بإثبات الاستقلالية من خلال غيصال الكهرباء أو عقد الإيجار.

يكون من لم يقوم بإثبات الاستقلالية عن الأسرة معرضا للاحتساب ضمن نفس الأسرة، وخاصة المطلقات والمهجورات.

تحديث بيانات الضمان

وتقوم الوزارة بين الحين والآخر بمطالبة المسجلين فيها بتحديث البيانات الخاصة بهم بشكل دوري للحصول على المعلومة الأحدث من حيث العنوان ورقم الهاتف النقال والحالة الاجتماعية الحلية، وايضا يتم غثبات الحياة أو الموت للمستفيد.

موعد صرف راتب الضمان لشهر يونيو 2021

تم الانتهاء من صرف راتب شهر رمضان 1442 في يوم 9 مايو 2021 وذلك بالشهر الماضي بينما يكون الموعد الطبيعي والشهري للمستفيدين والذي يصرف لهم شهريا في يوم 13 من كل شهر ميلادي، حسب تقويم السعودية على أن يتم تغيير الموعد حسب أيام العطلات، وقد تقرر صرف راتب شهر يونيو 2021 في اليوم العاشرمن الشهربالحسابات البنكية للمستفيدين.

كيفية تسجيل الضمان الاجتماعي خطات الاستعلام عن طلب راتب الضمان يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم اختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية. الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. يتم كتابة رقم الهوية يتم اتباع الخطوات اللازمة لتسجيل طلب جديد. يتم الحصول على رقم الطلب. يتم الدخول على رابط الاستعلام عن طلب لوزارة الموارد البشرية. يقوم المستخدم بكتابة رقم الطلب. يتم كتابة الرقم المدني الخاص بالمسجل. يقوم بكتابة رمز التحقق. ثم يبدأ العرض.

وتقوم الوزارة بمطالبة المستفيدين من الرواتب الشهرية بتحديث بياناتهم الشخصية وبيانات الدخل الشهري والحالة الاجتماعية، وتتشارك الوزارة المعلومات مع الوزارتن الأخرى لضمان دقتها.