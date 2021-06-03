التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور و الرسوم المطلوبة

التسجيل في خدمة النقل المدرسي تعتبر من الخدمات الهامة التي يتم تقديمها عبر نظام نور التعليمي، لتوفير مواصلات آمنة للطلاب من والى المدرسة، حيث قامت اليوم شركة تطوير خدمات النقل التعليمي بدعوة كل أولياء الأمور الذين يرغبون في الاستعانة بخدمات النقل لأبنائهم الطلاب في العام الدراسي القادم بالتسجيل عبر نظام “نور” وذلك في كل المناطق في المملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل في خدمة النقل المدرسي

خصصت وزارة التعليم السعودية رابط الكتروني ليقوم من خلاله أولياء أمور الطلاب في تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي وذلك عبر نظام نورويتم ذلك بالخطوات الآتية:

يقوم ولي الأمر بدخول نظام نور عبر الإنترنت يتم ادخال بيانات ولي الأمر اسم المستخدم وكتابة كلمة السر وايضا رمز التحق ثم يضغط على تسجيل دخول يختار ولي الأمر خدمة “النقل المدرسي” ثم يضغط على خانة “طلاب النقل المدرسي”. سيدخل الي الصفحة وستظهر أمامهم أسماء أبنائه الطلاب المسجلين الذين تم تسجيلهم في نظام نور. ثم يختار الاسم الذي يريده تسجيله واضغط على “طلب نقل” ثم يسجل البيانات الخاصة بعنوان الطالب والمنطقة الإدارية واسم المحافظة كتابة رقم الجوال. يضغط موافق

سداد رسوم التسجيل في النقل المدرسي

قم بدخول حساب نظام نور

ثم قم بفتح صفحة الطلاب الذي تم قيدهم من ولي الامر

يضغط دفع اجور النقل المدرسي.

ثم يضغط على السداد من خلال نعم، وستكون الرسوم المقرر لدفع الفاتورة قيمتها 200 ريال.

قم بنقل رقم فاتورة السداد

حيث يستطيع ولي الأمر سداد رسوم النقل يمكن السداد عبر بنك الراجحي أو عن طريق أي بنك آخر.

وهناك أرقام يمكن من خلالها ولي الامر التواصل مع النقل المدرسي عن طريق خدمة العملاء وهو رقم مجاني من داخل المملمة السعودية 8001231000.