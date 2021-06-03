حساب المواطن يوضح موعد تسجيل طلب جديد ويرد على استفسارات المواطنين

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عمر شويل - جدة حساب المواطن، يرد على الاستفسارات والأسئلة التي تشغل بال الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث استطاع منذ نشأته في توفير دعم مالي يسهم في رفع الأعباء المالية الملقاة على عاتق الأسر السعودية، كما أنه أصبح بالنسبة لبعض الأسر هو المورد المالي الوحيد لهم والذين يعينهم على تحمل صعوبات الحياة، ولهذا تحرص كافة الأسر على التواصل مع البرنامج عن طريق خدمة المستفيدين سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أو من خلال الاتصال التليفوني، حيث حدد حساب المواطن عدة قنوات اتصال مع المواطنين السعوديين.

حساب المواطن يوضح موعد تسجيل طلب جديد

وأحد من أكثر الأسئلة التي دائماً ما تتردد على ألسنة المواطنين السعوديين، والتي عادة ما يجيب عنها حساب خدمة المستفيدين، هو متي سيسمح البرنامج بتسجيل طلبات جديدة لدى البرنامج؟

حيث تمت الإجابة من قبل خدمة المستفيدين بأنه تتم حالياً مراجعة الضوابط في البرنامج بشكل دوري وأن تسجيل طلبات جديدة متوقف منذ الدورة رقم 28 وأنه عند إعادة النظر في فتح تسجيل طلبات جديدة في البرنامج، فإنه سوف يتم الإعلان عن ذلك في حينه.

حساب المواطن يرد على بعض الاستفسارات الهامة لبعض المواطنين:-

كيفية إضافة تابع جديد للمستفيد الرئيسي؟

تواصل أحد المواطنين، مع القائمين على خدمة المستفيدين حيث استفسر عن هل بمقدوره إضافة مولد جديد بحسابة؟

وتمت الإجابة عليه بأنه في مقدور رب الأسرة أن يقوم بإضافة التابعين عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية:-

1- الدخول على البوابة الرئيسية لبرنامج حساب المواطن.

2- يتم اختيار تفاصيل الطلب، ثم بيانات التابعين.

3- يتم القيام بكتابة بيانات التابعين الجدد، ثم الضغط على حفظ.

كذلك فقد استفسر أحد المواطنين تم إيقاف حسابه ويريد أن يعرف السبب، حيث أشار القائمين على خدمة المستفيدين بأنه لم يقم بتصحيح بياناته وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة بذلك وفترة 90 يوماً فقد تم إيقاف الحساب الخاص به في البرنامج.