الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني 1443 .. واستعراض بيانات المقطوعة برقم الهوية

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني والذي يهم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويمكن الحصول على تلك الخدمة عن بُعد دون الحاجة إلى الحضور إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، توفيرًا للوقت والجهد على المراجعين، وتحقيقًا لرؤية 2030 بميكنة الخدمات في كافة الوزارات والهيئات لتسهيل حصول المواطنين والمقمين عليها دون عناء أو ازدحام على منافذ تقديم الخدمة، ونوضح خلال السطور التالية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد للقراء .

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

الضمان الاجتماعي عبارة عن إعانة شهرية يحصل عليها بعض الفئات، ولا سيما تلك التي ليس لها مصدر دخل ثابت، ويتم تقديمها في صورة معاش بعد التأكد من حاجة الأسرة لها، ويتم تحديد المبلغ وفق عدد أفراد الأسرة، وقد تم إطلاق خدمة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني ورقم الضمان عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، باتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شبكة الإنترنت .

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية .

كتابة السجل التجاري أو رقم الضمان .

ملء البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم كود تأكيدي .

ظهور كافة البيانات المتعلقة بالمستعلم مثل : حالة الطلب . رصيد الدعم من الحكومة السعودية .



ملاحظة هامة يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي عن طريق الاتصال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على رقم (19911) .

استعراض بيانات المقطوعة برقم الهوية

ويمكن أيضًا أن يتم الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي بطريقة إلكترونية أخرى وسهلة أيضًا وذلك برقم الهوية، وذلك باتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

الضغط على خيار خدمات الوزارة .

تحديد دليل الخدمات من القائمة.

الضغط خدمات التنمية الاجتماعية.

الضغط الأفراد .

اختيار خدمة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان.

الضغط على تفاصيل الخدمة .

كتابة رقم الهوية في المكان المخصص .

كتابة رقم الضمان ورمز التحقق.

الضغط على عرض .

ظهور كافة تفاصيل الضمان الخاص بالمستعلم مثل قيمتها وموعدها .

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط للحصول على الضمان الاجتماعي حتى يتسنى للمواطن التقديم على المساعدة المقطوعة منها :