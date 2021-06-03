خطوات استخراج تصريح حج لحجاج الداخل 1442 عبر رابط أبشر www.absher.sa

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استخراج تصريح حج لحجاج الداخل 1442بعد أن قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة بإتاحة التسجيل الإلكتروني للمواطنين السعوديين أو غير السعوديين المقيمين بالمملكة، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات زيارة البيت الحرام والتزاحم، كما تقوم المملكة بإتاحة السفر من وإلى المملكة وفق عدد من الإجراءات التشديدية لمنع انتشار فيروس كرونا بين الحجاج والمسافرين.
وزارة الحج والعمرة
وقد كانت المملكة ممثلة في وزارة الحج والعمرة قد قامت ببيان طريقة التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل من قبل بينما توقف الحج من خارج المملكة بالعامين الماضيين، وقد قامت الوزارة بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية السعودية وايضا وزارة الصحة لترتيب إجراءات زيارة المشاعر المقدسة في أشهر الحج، والتي يتم السماح بها في هذا العام ضمن العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة والتي من أهمها أن يتم أخذ القاح ولبس الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، ويكون عدم التزاحم من أهم ما يميز الحج هذا العام وما تحرص عليه المؤسسات.
شروط الحج في ذي الحجة 1442
أتاحت وزارة الحج والعمرة السماح لستين ألف حاج من حجاج الداخل لأداء الشعيرة المقدسة هذا العام وفق عدد من الشروط المعايير:
- لابد أن يكن الراغب في الحج قد تلقى اللقاحات المعتمدة لكرونا بوزارة الصحة السعودية.
- كما يكون مضى على أخذ جرعتى اللقاح من ستة اسابيع إلى ثمانية اسابيع.
- يتم عمل مسحة للكشف عن الإصابة بالفيروس قبل الذهاب لأداء الفريضة للتأكد من سلامته.
- لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تم التنبيه عليها.
- يعد كل المخالفين لما سبق معرضين للإخراج من الشعائر أو المسائلة القانونية.
خطوات استخراج تصريح حج لحجاج الداخل 1442
أتاحت وزارة الحج والعمرة بوابة أبشر الإلكترونية للأفراد لحجز وأخذ تصاريح الحج، حيث يتم الدخول بالحساب الشخصي للسعوديين وغيرالسعوديين المقيمين بالمملكة بالخطوات التالية:
- يتم الدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية.
- يقوم المستخدم باختيار ايقونة الدخول “الأفراد”.
- يتم الدخول بالحساب الشخصي للمستخدم.
- يقوم باختيار أيقونة “استخراج تصاريح الحج”.
- يتم اتباع جميع خطوات التسجيل ، اس المستخدم والرقم المدني وكلمة المرور.
- يتم طباعة تصريح الحج بعد استخراجه.
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