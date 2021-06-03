نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة 43 وطريقة إضافة مولود في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة 43 شهر يونيو 2021 الذي ينتظره الكثيرون من أبناء الشعب السعودي وخاصة من أصحاب الأجور والدخل المنخفض، يساعد هذا الدعم الذي يصرف شهرياً الأسر في شراء الاحتياجات الخاصة بهم وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بمعظم الأسر السعودية الذي انخفض دخلهم نتيجة أمور عده، فنجد مع بدء أول أيام الشهر الميلادي من كل شهر ارتفاع شديد على مواقع الأنترنت عن الموعد الرسمي لنزول الدعم في حسابات المستفيدين.

حيث يمكنكم من خلال رقم الهاتف المخصص من قبل فريق دعم برنامج حساب المواطن التواصل من خلال الاتصال بالرقم الموحد المجاني للاستعلام عن موعد الدعم أو تقديم شكوي خاصة بانخفاض الدعم أو استفسار معين أو ما شابه ذلك عبر الرقم التالي (19912) كما يمكنكم التواصل أيضا مع دعم حساب المواطن من خلال خدمة صوتك مسموع أو من خلال رابط موقع حساب المواطن ca.gov.sa.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة 43 شهر يونيو 2021

عادة ما يتم صرف هذا الدعم في يوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن التغيرات التي تحدث في موعد الصرف تكون بسبب وجود عطلات في يوم العاشر فيتم تأجيل مواعيد الصرف أو تقديمها حسب ما يكون مناسب المواطن، ومع متابعة الجدول الزمني لموعد صرف الدفعة الجديدة فقد وجدنا أن الصرف سيوافق الخميس 10 يونيو 2021م، وفقاً إلي شروط حساب المواطن.

خطوات الاستعلام عن الدفعة 43

كي تتمكن من من الاستعلام عن الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن قم بإتباع الخطوات:

الدخول على موقع حساب المواطن. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. تسجيل رقم الهوية الوطنية. الضغط على استعلام.

شروط صرف دعم حساب المواطن

كما نوهت برنامج حساب المواطن أن بعض الشروط والضوابط التي أبرزها التالي:

يجب أن يكون المستفيد من أبناء المملكة العربية السعودية.

أن يكون المواطن مقيم بالمملكة العربية بصورة مستمرة.

أن يكون الشخص غير مسجون أو موجود بدار الإيواء.

لا يقل عمر الشخص عن 18 عام.

يجب أن يكون الدخل الشهري ما بين 8699 إلي 20159 ريال سعودي.

كيفية اضافة مولود إلي برنامج حساب المواطن

افاد برنامج الدعم الأشهر في المملكة العربية السعودية إمكانية رب الأسرة إضافة مولود بعد تحديث البيانات بالاحوال المدنية إضافة المولود الجديد لسجل الأسرة، يجب الدخول على برنامج حساب المواطن ومن ثم الضغط على تفاصيل الطلب في بيانات التابعين ومنها الضغط على إضافة ثم الحفظ.

أوضحنا لكم موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة 43 شهر يونيو 2021.