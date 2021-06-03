منتج آهل قرض ميسر بدون كفيل بالتقسيط بدون فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

منتح آهل الميسر بالسعودية يمتاز بتوفير السيولة النقدية بمبلغ 60 ألف ريال سعودي بالتقسيط بدون فوائد مالية أو بدون رسوم وتصل فترة التقسيط حتى خمسة سنوات تقريباً لكل المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الذي يسمى باسم بنك التسليف والادخار السعودي داخل المملكة العربية السعودية ولكن يحتاج منتح آهل إلى توفير بعض الشروط والأحكام المطلوبة والتقديم بعدها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك عن طريق رابط التقديم على منتج آهل القرض الميسر بالسعودية التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة وتحت إشراف ساما الذي يعرف باسم مؤسسة النقد العربي السعودي.

كافة الشروط الواجبة للحصول على منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية

متاح الآن منتج آهل بالسعودية التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً ولكن يتم الموافقة من البنك بعد توفير جميع الشروط الواجبة للحصول على منتج آهل في المملكة كما يلي:

يشترط التقديم على منتج آهل في المملكة إحضار الكفيل الغارم طبقاً لنموذج رقم 105 في البنك ولا يشترط ذلك الطلب لكل موظفي الحكومة فيتم التقديم على قرض آهل الميسر بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل الغارم.

يبدأ التقديم على منتج آهل من عمر 21 سنة وقد يصل التقديم على القرض حتى 60 سنة كحد أقصى عند القيام بالتقديم على طلب التمويل من بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة.

يسمح فقط للمواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية الحصول على تمويل منتج آهل بالمملكة بحد أقصى للسيولة النقدية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي داخل أراضي المملكة.

لابد من سداد أي قرض إجتماعي سابق من بنك التنمية الاجتماعية قبل التقديم على منتج آهل في المملكة.

المزايا التمويلية عبر منتح آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية