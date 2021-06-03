نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وزارة الدفاع السعودية للتقديم للكليات العسكرية من حملة الشهادة الثانوية العامة 144 “علوم طبيعية” في المقال التالي

رابط وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، من أهم وأكثر الروابط بحثاً خلال الفترة الأخيرة، نظراً لإعلان الوزارة عن فتح باب التقديم والتسجيل، لعدد من المؤهلات للالتحاق بالخدمة العسكرية بعدد من الجهات، وقد أعلنت الوزارة مؤخراً عن فتح باب التسجيل للكليات العسكرية، من حملة الشهادة الثانوية قسم علوم طبيعية 1442، حيث تم فتح القبول في كلية الأمير سلطان العسكرية الصحية، والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، وقد حددت الوزارة الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل للخدمة العسكرية، وسوف نعرضه عليكم خلال السطور التالية بالتفاصيل. رابط وزارة الدفاع السعودية الدخول على الموقع الإلكتروني “mod.gov.sa“.

الدخول على الاستمارة المخصصة للتسجيل بالخدمة العسكرية.

كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم.

التأكد من صحة البيانات ودقتها.

الضغط على حفظ. شروط التسجيل في الكليات العسكرية للخدمة العسكرية 1442 أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثني من نشأ مع والده خارج المملكة لخدمة البلاد.

يكون المتقدم حسن السير والسلوك ويشهد له بحسن السمعة.

أن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة أو في حد شرعي.

أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حديثاً بنظام الانتظام النهاري قسم علوم طبيعية.

يكون المتقدم حاصلاً على مجموع الدرجات في التخصص العلمي لا يقل عن 80%.

أن يكون حاصل على درجة 60% في اختبار القدرات العامة.

الحصول على نسبة 60% في الاختبار التحصيلي.

أن يجتاز اختبار الكفايات.

لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام عند بداية الدراسة.

أن لا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

أن يتناسب الطول مع الوزن بحيث لا يقل الطول عن عن 156 سم ولا يزيد عن 188 سم.

يتم اجتياز الاختبارات المقررة للقبول “اختبارات اللياقة البدنية، المقابلة الشخصية، الكشف الطبي”. الوسوم عمر شويل - جدة رابط وزارة الدفاع السعودية للتقديم للكليات العسكرية من حملة الشهادة الثانوية العامة 144 "علوم طبيعية" error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط وزارة الدفاع السعودية للتقديم للكليات العسكرية من حملة الشهادة الثانوية العامة 144 “علوم طبيعية” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.