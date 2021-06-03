تفعيل رابط تقديم وزارة الدفاع لخريجي الثانوية العامة عبر بوابة التجنيد الموحد تعرف على شروط التقديم

رابط تقديم وزارة الدفاع السعودية، من أكثر موضوعات البحث الآن من قبل حملة الثانوية العامة، في المملكة الباحثين عن فرصة تعليمية متميزة منتهية بوظيفة في المؤسسات العسكرية ذات المميزات الكثيرة المتميزة، وفي ظل متابعتنا للشأن في المملكة، وجد عملية بحث مكثفة من قبل الشباب الحاصل على شهادة الثانوية العامة هذا العام، للتقديم في الكليات العسكرية لما لها من مميزات كبيرة تمنحها لمنتسبيها من بداية دخوله للكلية حتى تخرجه وتوظيفه في إحدى الهيئات التابعة للقوات المسلحة، فقد أعلنت القوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني على تويتر، عن فتح باب التسجيل للقبول في عدد من الكليات العسكرية، بداية من يوم 1442/10/20 الموافق 2021/06/01 عبر رابط البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل الموحد، وفق ضوابط وشروط حددتها إدارة القبول ونحن من خلال موقعكم المتميز سوف نقدم لكم كافة تفاصيل الإعلان عن الوظائف فتابعونا.

رابط تقديم وزارة الدفاع السعودية

كانت إدارة القبول والتسجيل الموحد بوزارة الدفاع قد دعت خريجي الثانوية العامة للتسجيل عبر mod.gov.sa في الكليات العسكرية التالية ” كلية الملك عبد العزيز الحربية، كلية الملك فهد الحربية، كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي، كلية الملك فيصل الجوية” وفق الشروط التالية.

المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة للتقديم

دفتر العائلة الخاص بولي أمر الطالب.

صورة من شهادة التخرج معتمدة ومصدقة من وزارة التعليم السعودية.

صورة من السجل الأكاديمي للطالب.

صورة من درجات اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للطالب.

عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 ملونة مكشوفة الرأس للرجال، وبالحجاب الشرعي للفتيات.

شروط التقديم والقبول في الكليات العسكرية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من ذالك من نشأ مع والده في الخارج أثناء خدمة الوطن. الحصول على شهادة الثانوية العامة نظام نهاري تخصص علوم طبيعية بنسبة نجاح 80% للتخصص العلمي. أن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي والقدرات العامة بنجاح وبنسبة لا تقل عن 60%, يكون العمر وقت التقديم لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام ميلادي. أن يتناسب الطول مع الوزن، ولا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة ويتمتع بصحة عامة جيدة. أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي جرائم مخله بالشرف والأمانة. يجتاز أختبارات القبول الشاملة وكافة الاختبارات التي تقررها لجنة القبول والمقابلة الشخصية. لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر عن اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول الطلاب للكليات العسكرية.

رابط تقديم وزارة الدفاع وألية التسجيل