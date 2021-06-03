نتائج قياس عبر توكلنا واستخراج نتائج الرخصة المهنية تعرف على خطوات التسجيل tawakkalna

نتائج قياس عبر توكلنا من الموضوعات التي تطرح نفسها على الساحة الآن، فمع قيام هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، بإعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442، بدأ البحث في الارتفاع لمعرفة النتيجة بعد الضغط الكبير، الذي شهده موقع الهيئة أثناء استخراج النتائج، فكان الاتجاه لتطبيق توكلنا الذي أتاح خدمة استخراج نتائج قياس الرخصة المهنية، على أن يوفر التطبيق خدماته التي تم إطلاقه لها في الأساس، وقد أكد الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا على تويتر، بأن نتائج قياس ستكون متاحة عليه وقت إعلانها.

استخراج نتائج قياس عبر توكلنا

الدخول على تطبيق توكلنا.

الضغط على أيقونة نتائج قياس.

يتم عرض النتائج وقت إعلانها.

خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا عبر منصة أبشر

الدخول على منصة أبشر “absher.sa“.

يتم تسجيل الدخول من خلال الحساب الشخصي.

الضغط على أيقونة خدماتي.

اختيار الخدمات العامة.

ثم اختيار تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا.

في حالة عدم وجود حساب على أبشر يتم تسجيل البيانات.

تعريف تطبيق توكلنا

هو تطبيق تم إطلاقه بمعرفة وزارة الصحة السعودية، بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات، لتقديم خدمات الوزارة في ظل انتشار فيروس كورونا، للحد من انتشار العدوي بالفيروس القاتل، حيث يتم من خلاله اكتشاف الحالات المصابة، ومعرفة الأماكن المنتشر فيها الوباء، وأصبح التطبيق ضرورة في إمكانية الدخول للأماكن الحكومية والعامة، ويستطيع المواطن الإبلاغ وطلب المساعدة عن طريقه، في حالة وجود حالة مصابة بكورونا أو حالات اشتباه، نظراً لما شهده العالم خلال الفترة السابقة ومازال يعاني من تبعات عدوي كوفيد 19، فكان سعى المملكة للحد من انتشار العدوي والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، باتخاذ عدة تدابير وإجراءات وقائية منها منع الاختلاط والتزاحم، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لمختلف الجهات ضمن التحول الرقمي الذي تتجه إليه المملكة حالياً.