نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي الفرق السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسدل الستار بشكل رسمي علي بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم، بعد أن شهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق حتي الجوالات الأخيرة من المنافسة، حيث حجزت أربعة من أندية المملكة العربية السعودية مكانها في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل 2021 بشكل رسمي، وذلك بعد أن اتضحت معالم بطول الدوري السعودي وكأس الملك بكونها هي البطولات التي تضمنتها اللائحة للالتحاق ببطولة دوري آبطال آسيا والتي تحظي بمتابعة واسعة في جميع دول القارة الآسيوية ومن جمهور الكرة في العالم لما تشهده من مشاركات قوية لانها تضم أبطال الدوريات والكؤوس بعدد 32 فريق في قارة آسيا علي مستوي البطولات المحلية لكل دولة وهي البطولة الأهم للأندية الآسيوي علي مستوي القارة.

وفي السطور التالية نتعرف علي نهائيات دوري ابطال آسيا والتعديلات التي طرأت علي نظام البطولة، بالإضافة إلي مقاعد الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا الموسم الجديد وغيرها من المعلومات المتعلقة.

نهائيات دوري أبطال آسيا

تعتبر بطولة دوري أبطال آسيا، من أهم بطولات كرة القدم في قارة آسيا ويشرف علي تنظيمها الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بمشاركة أفضل الأندية علي مستوي القارة، وهي من البطولات الهامة علي المستوي العالمي حيث أنها تأتي مرادفة لدوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا والجميع يؤهل إلي بطولة كأس العالم للأندية للفرق الفائزة بالبطولة علي مستوي قارات العالم.

بدأ تنظيم بطولة دوري أبطال آسيا في عام 1967 ميلاديا، وكان نظام البطولة حينها بخروج المغلوب في الأدوار النهائية وتلعب بنظام التجمع والاستضافة واستمر البطولة تقام بهذا النظام من هذا التوقيت حتي عام 2002، حيث أدخل الإتحاد الآسيوي لكرة القدم العديد من التعديلات علي نظام البطولة في عام 2003، لعل أبرزها زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا إلي 32 فريق بالإضافة إلي تغيير نظام التأهل للنهائيات حيث أصبح بنظام تحقيق المعايير المطلوبة من أفضل 10 دوريات، ولا يعتبر الفائز بالبطولة مشاركا وحاجزا في البطولة في نسختها التالية إلا بعد يؤدي أداء مشرف في الدوري المحلي وتحقيق المعايير المؤهلة، علي أن يلعب بطل دوري أبطال آسيا في بطولة كأس العالم للأندية كممثل عن القارة الآسيوية وهي بطولة يشرف عليها الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

مقاعد السعودية في دوري أطال آسيا

اكتمل عدد الفرق والأندية السعودية المتأهلة إلي نهائيات بطولة دوري ابطال آسيا للموسم الجديد عام 2020 بعدما انتهت جوالات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة كأس الملك السعودي من قبله، ويتضمن نظام البطولة علي تأهل بطل الدوري السعودي للمحترفين إلي المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، وكذلك الوصيف صاحب المركز الثاني في البطولة إلي دور المجموعات مباشرة بالإضافة إلي بطل كأس الأمير محمد بن سلمان بوصفه بطل للكأس ويلعب في دور المجموعات أيضا، ويكون رابع الفرق المتأهلة صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري السعودي ويلعب في الدور المؤهل إلي دور المجموعات، وبعد انتهاء بطولتي الدوري وكأس الملك السعودي تكون الفرق المتأهلة للبطولة علي النحو التالي: