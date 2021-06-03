نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران ic.edu.sa شروط القبول ثانوي ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن بدء تقديم الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 2021 من جانب حساب الكليات التقنية العالمية الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر موقع الكلية التقنية ic.edu.sa الإلكتروني، وذلك للالتحاق بالكية التقنية العالمية بالرياض والكية التقنية العالمية بالجعيمة “إتقان”، وقد تم تحديد موعد بدء استقبال طلبات التسجيل في الكلية التقنية ونهايته، ومن خلال ثقفني نوفر مواعيد التسجيل الرسمية، بالإضافة إلى توفير رابط التقديم على الكلية التقنية الإلكتروني.

تقديم الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

تم الإعلان من جانب الكليات التقنية العالمية الحكومية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل للمتقدمين السعوديين خريجي الثانوية العامة للالتحاق بالتالي:

الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض.

الكلية التقنية العالمية بالجعيمة “إتقان”.

موعد التسجيل في الكلية التقنية

تم تحديد موعد البدء في استقبال طلبات التسجيل عبر موقع الكلية التقنية العالمية الصفحة الرئيسية، حيث من المقرر أن يتم استقبال الطلبات خلال الفترة التالية:

يبدأ التسجيل اعتباراً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1 يونيو 2021م الموافق لتاريخ 20 شوال 1442هـ.

يستمر التقديم في الكلية التقنية حتى تاريخ 26 أغسطس 2021م.

شروط التسجيل في الكلية التقنية لعلوم الطيران

تم الإعلان عن الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الالتحاق بالكلية التقنية لعلوم الطيران المعلن عنها رسمياً، حيث تتمثل شروط التقديم في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية الجنسية. أن يكون المتقدم من خريجي المرحلة الثانوية خلال الخمس سنوات الأخيرة. يجب أن يتم إكمال اختبار القدرات العامة المقدم من المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب. إكمال المتقدم الاختبار التحصيلي المقدم من مركز قياس الوطني في التعليم العالي.

رابط التسجيل في الكلية التقنية

يتم تعبئة طلب الالتحاق بالكليات التقنية عن طريق دخول موقع الكلية التقنية الإلكتروني باتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط التقديم على الكليات التقنية (ic.edu.sa).

التقديم على كلية التقنية لعلوم الطيران

بعد قراءة شروط التقديم والتسجيل بموقع الكلية التقنية الإلكتروني بشكل دقيق، قم بقراءة نص التعهد بأن كافة البيانات المدخلة والمسجلة بالموقع صحيحة، حيث يجب تعبئة بيانات صحيحة ودقيقة باستمارة التسجيل.

وفي حال وجود اختلاف في البيانات المسجلة، فسوف يتم إلغاء عملية تقديم الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران حتى لو تم اكتشاف ذلك بعد صدور القرار النهائي.

كما تجب الموافقة على قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتحقق من البيانات الخاصة بالمتقدم، والحصول على أي بيانات أخرى ترى المؤسسة ضرورة الحصول عليها من الجهات المعنية.

ثم يقوم المتقدم بالنقر على مربع التعهد والموافقة على الشروط لمتابعة عملية التسجيل، والنقر على أيقونة “التالي”، ثم تعبئة نموذج إنشاء حساب جديد.

تسجيل الكلية التقنية العالمية حساب جديد

بعد أن يتم الإقرار والتعهد بقراءة الشروط، يتم التحويل إلى صفحة إنشاء حساب جديد، حيث يتطلب التسجيل تعبئة البيانات التالية:

اسم الطالب كاملاً. رقم الجوال. البريد الإلكتروني للمتقدم. تأكيد البريد الإلكتروني. تعبئة الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. إنشاء كلمة المرور، ويجب أن تكون بين 6 و25 حرفاً. تأكيد كلمة المرور. النقر على رمز التحقق. الضغط على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

تقديم الكلية التقنية للبنين بالقوز

أعلنت الكلية التقنية بالقوز عن فتح باب التقديم في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443هـ، وقد حددت فترة التقديم على البرنامج كالتالي:

يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 17 ذو القعدة 1442هـ.

يستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء بتاريخ 27 ذو القعدة 1442هـ.

ومن المقرر أن تتم عملية التقديم عبر بوابة القبول الموحد لمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (ugate.tvtc.gov.sa) البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي”.