نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الشئون الصحية بالحرس الوطني للتقديم 50 وظيفة لحملة الثانوية فما فوق وزارة الحرس الوطني في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط الشئون الصحية بالحرس الوطني السعودي، أصبح محل بحث كبير الآن من قبل حملة الشهادة الثانوية العامة فما فوقها للتسجيل في عدد 50 وظيفة شاغرة للسعوديون من الجنسين، للعمل بعدة مدن سعودية ” الرياض، المدينة المنورة، جدة” وفق ضوابط وشروط حددتها الوزارة في الراغبين للتسجيل بالوظائف التالية، ” مساعد إداري، مرافق مرضى، وظائف طبية” يأتي ذالك الإعلان في أطار خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفيما يلي رابط التسجيل والشروط للتسجيل ومواعيد التقديم وكافة تفاصيل الإعلان
وظائف وزارة الحرس الوطني السعودي
تعلن وزارة الحرس الوطني السعودي عن حاجتها إلي شباب للتوظيف بها من الحين إلي الأخر، في أي من فروعها طبقاً لحاجة كل فرع بها، ويتم الإعلان عن تلك الوظائف عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويتم التسجيل وتقوم لجنة القبول بعمل المراجعات للمتقدمين، واحتيار الأفضل منهم وفق ضوابط وشروط محددة ليس بها أي مجاملة في الاختيار، الأكفأ هو من يقبل بالوظائف.
رابط الشئون الصحية بالحرس الوطني السعودي
كل من يجد نفسة ينطبق عليه شروط التقديم التي سنقدمها لاحقاًَ بالمقال، الدخول عبر رابط eapps.ngha.med.sa. وتسجيل البيانات الخاصة به، وتحديد الوظيفة التي تناسب مؤهله الدراسي وخبراته.
ألية التقديم في الوظائف الخاصة بالحرس الوطني
- الدخول على رابط eapps.ngha.med.sa.
- الضغط على وظائف شاغرة.
- تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلك الدراسي.
- تسجيل البيانات المطلوبة في أستمارة التقديم بدقة تامة.
- الضغط على تسجيل وطباعة الاستمارة للمراجعة وبذالك تكون أتممت عملية التسجيل بنجاح.
الشروط العامة للتقديم في الوظائف
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو أي قضايا مخله بالشرف والأمانة.
- أن يجتاز جميع الاختبارات من قبل لجنة القبول وكذالك المقابلة الشخصية.
- أن يكون حاصل على المؤهل الدراسي المناسب للوظيفة ” الشهادة الثانوية العامة فما فوقها”.
- لا يكون قد تم فصله من أي جهة عسكرية سابقة.
الوظائف المتاحة بالشئون الصحية
|عدد 26 وظيفة مساعد إداري ثالث بمحافظة جدة
|درجة البكالوريوس في تخصص ” أدارة عامة، إدارة الأعمال، العلاقات، الأدب الانجليزي، نظم المعلومات، الترجمة” خبرة 3 سنوات فأكثر
|وظائف طبية بجدة والرياض والمدينة
|تخصص ” أمرض الكلى، طب الطوارئ، أمراض المخ والأعصاب، طب الأطفال، الطب النفسي، الطب الباطني، المسالك البولية”
|عدد 9 وظائف مرافق مرضى بجدة
|شهادة الثانوية العامة مع خبرة سنة فأكثر، درجة الدبلوم في أي تخصص لا يشترط الخبرة.
|عدد 2 وظيفة مساعد إداري ثاني بجدة
|درجة البكالوريوس في ” إدارة عامة، إدارة أعمال، العلاقات، الأدب الإنجليزي، نظم المعلومات، الترجمة” خبرة سنتان فأكثر مع إجادة اللغة الإنجليزية
|عدد 1 وظيفة مساعد إداري أول بجدة
|درجة البكالوريوس في تخصص ” إدارة أعمال، إدارة عامة، العلاقات، الأدب الإنجليزي، نظم المعلومات، الترجمة” خبرة 3 سنوات، ويجب أن يجيد اللغة الإنجليزية.
رابط الشئون الصحية بالحرس الوطني
هي مجمع طبي تابعة لوزارة الحرس الوطني السعودي، تأسس عام 1983 ميلادي، يتكون من عدة مدن طبية منتشرة في العديد من المدن بالمملكة وهي التالي.
- مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض.
- مدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة.
- مستشفى الأمام عبد الرحمن أل فيصل للحرس الوطني بالدمام.
وزارة الحرس الوطني السعودية
تعلن الوزارة من حين لأخر على وظائف شاغرة بها نتيجة توسعها في الأعمال باستمرار، مما يستدعي التوظيف لسد الحاجة لتلك الأعمال، وتحظى إعلانات توظيف الوزارة باهتمام كبير من الشباب في المملكة، وأخيراً تم الإعلان عن 400 وظيفة تابعة للشئون الصحية، يتم التسجيل بها من يوم 2 يوليو حتى أكتمال العدد المطلوب مما جعل البحث يتذايد مجدداً على الرابط الخاص بالتسجيل.
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