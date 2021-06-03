نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الشئون الصحية بالحرس الوطني للتقديم 50 وظيفة لحملة الثانوية فما فوق وزارة الحرس الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الشئون الصحية بالحرس الوطني السعودي، أصبح محل بحث كبير الآن من قبل حملة الشهادة الثانوية العامة فما فوقها للتسجيل في عدد 50 وظيفة شاغرة للسعوديون من الجنسين، للعمل بعدة مدن سعودية ” الرياض، المدينة المنورة، جدة” وفق ضوابط وشروط حددتها الوزارة في الراغبين للتسجيل بالوظائف التالية، ” مساعد إداري، مرافق مرضى، وظائف طبية” يأتي ذالك الإعلان في أطار خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفيما يلي رابط التسجيل والشروط للتسجيل ومواعيد التقديم وكافة تفاصيل الإعلان

وظائف وزارة الحرس الوطني السعودي

تعلن وزارة الحرس الوطني السعودي عن حاجتها إلي شباب للتوظيف بها من الحين إلي الأخر، في أي من فروعها طبقاً لحاجة كل فرع بها، ويتم الإعلان عن تلك الوظائف عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويتم التسجيل وتقوم لجنة القبول بعمل المراجعات للمتقدمين، واحتيار الأفضل منهم وفق ضوابط وشروط محددة ليس بها أي مجاملة في الاختيار، الأكفأ هو من يقبل بالوظائف.

رابط الشئون الصحية بالحرس الوطني السعودي

كل من يجد نفسة ينطبق عليه شروط التقديم التي سنقدمها لاحقاًَ بالمقال، الدخول عبر رابط eapps.ngha.med.sa. وتسجيل البيانات الخاصة به، وتحديد الوظيفة التي تناسب مؤهله الدراسي وخبراته.

ألية التقديم في الوظائف الخاصة بالحرس الوطني

الدخول على رابط eapps.ngha.med.sa .

. الضغط على وظائف شاغرة.

تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلك الدراسي.

تسجيل البيانات المطلوبة في أستمارة التقديم بدقة تامة.

الضغط على تسجيل وطباعة الاستمارة للمراجعة وبذالك تكون أتممت عملية التسجيل بنجاح.

الشروط العامة للتقديم في الوظائف

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو أي قضايا مخله بالشرف والأمانة. أن يجتاز جميع الاختبارات من قبل لجنة القبول وكذالك المقابلة الشخصية. أن يكون حاصل على المؤهل الدراسي المناسب للوظيفة ” الشهادة الثانوية العامة فما فوقها”. لا يكون قد تم فصله من أي جهة عسكرية سابقة.

الوظائف المتاحة بالشئون الصحية