كيفية استعلام رقم المشترك في قياس ورقم الفاتورة

تحرص المملكة العربية السعودية وبصورة كبيرة على الاهتمام بمجال التعليم، بكافة جوانبه، ومن أبرز أشكال اهتمامها، قيامها على مدار سنوات بافتتاح العديد من المؤسسات التعليمية، التي قامت بتخصيصها للمراحل المختلفة، وقامت من خلالها باستقطاب عدد كبير من المعلمين والأساتذة والمدرسين، ليتم من خلال تلك الجهود، الارتقاء بمستوى التعليم بالمملكة، وتقوم الجهات المسؤولة باختبار مدى جاهزية الطلاب للانتقال من مرحلة تعليمية إلى المرحلة التي تليها من خلال عدد من الاختبارات الحديثة التي يتم تنظيمها من قبل بعض الجهات الرسمية، واختبار قياس من أهم الاختبارات التي تقوم المملكة بعقدها للطلاب بالمرحلة الثانوية، ويتم من خلاله الفصل في نتيجة قبول الطلاب المتقدمين للتسجيل بالتخصصات الجامعية المختلفة، وتتيح منصة قياس للطلاب مختلف الخدمات على رأسها استعلام رقم المشترك في قياس.

استعلام رقم المشترك في قياس

إن الحصول على رقم المشترك، والذي يمكن المستفيد المسجل على منصة قياس من الاشتراك بمختلف الخدمات المقدمة والحصول عليها، من أهم الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين المسجلين بالمنصة، ويتيح المركز لهؤلاء، إمكانية الحصول على الرقم والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلاله باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة قياس الإلكترونية

قم بتسجيل الدخول لحساب المستخدم على المنصة بإدخال بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور

قم بإدخال رمز التحقق المرئي والنقر على تسجيل الدخول

قم بالدخول من النافذة الرئيسية على ملف الطالب

قم بالنقر على هل نسيت رقم المشترك

قم بإدخال البيانات المطلوبة وعلى رأسها رقم السجل المدني

قم بعدها بالنقر على متابعة الإجراءات

ستقوم المنصة بفتح نافذة جديدة يتم خلالها عرض مختلف الطرق التي يمكن من خلالها الوصول لرقم المشترك

قم بتحديد الطريقة المناسبة من بين الطرق المتاحة واستكمل خطوات الاستعلام المطلوبة لحين الوصول للرقم.

استعلام رقم الفاتورة في قياس

يتيح مركز قياس لجميع الطلاب، إمكانية التسجيل في مختلف الاختبارات التي يتم عقدها من خلال المركز، حيث يوفر المركز باقة متنوعة من الاختبارات الهامة لمختلف المراحل التعليمية، وتتنوع الاختبارات في مختلف المجالات وبمختلف اللغات، ولكن التسجيل والخضوع للاختبار، يتطلب من المتقدم سداد رسوم الخدمة المطلوبة والتي يمكن معرفة قيمتها من خلال الآتي: