رابط وزارة العدل moj,gov.sa للاستعلام عن أسماء المقبولين على وظيفة باحث شرعي وباحث قانوني

رابط وزارة العدل السعودية للإطلاع على نتيجة المسابقة التي قد أعلنت عنها، يوم 2020/10/25 الموافق 1442/03/08 وانتهي التسجيل بها يوم 1442/03/12 الموافق 2020/10/29، ودعت المتقدمين من الرجال والنساء إلي الدخول عبر موقع الوزارة الرسمي برقم الهوية الوطنية، للإستعلام عن نتيجة وظيفة باحث شرعي وباحث قانوني، وفق الشروط التي كانت محددة للتسجيل وكانت الوظائف المعلن عنها على الدرجات “الثامنة، السابعة، السادسة”، ودعت الوزارة المقبولين إلي تحضير كافة المستندات للمراجعة والتأكد من صحتها، لإستكمال إجراءات القبول النهائي وفيما يلي رابط الاستعلام عن النتيجة، وطريقة الاستعلام وكافة التفاصيل الخاصة بهذا الشأن فتابعونا.

رابط وزارة العدل السعودية

كانت وزارة العدل قد اشترطت على المتقدمين على الوظائف أن لا يكونوا قد تقدموا على وظائف الوزارة وتمت دعوتهم للمقابلة، وكذالك يجب أن يكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم للحاصلين على الشهادات العلمية من خارج المملكة، ودعت المسجلين على الوظائف إلي تسجيل خبراتهم العلمية السابقة وإرفاق برنت التأمينات الاجتماعية وتسجيل السيرة الذاتية بدقة.

أستعلام عن وظائف باحث شرعي وباحث قانوني

يمكن لكل المسجلين على الوظائف الاستعلام عن الوظائف عن طريق أتباع الخطوات التالية.

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

تسجيل البيانات الشخصية ” رقم الهوية الوطني، رقم الجوال المسجل في طلب التقديم”.

الضغط على زر إعلان النتيجة سوف تظهر كافة تفاصيل النتائج.

نتائج وظائف وزارة العدل السعودية

قالت وزارة العدل أن المقبولين على الوظائف يجب عليهم حجز موعد للمقابلات الشخصية، لإستكمال إجراءات التوظيف وهذا شرط هام لإستكمال الإجراءات وكذالك يتم تحديد مكان المقابلة، عن طريق التأكد من البيانات المسجلة والضغط على طباعة الطلب ومن ثم الذهاب به إلي المقابلة في الموعد والمكان المحدد للمقابلات، لكي يتم مطابقة كافة البيانات المسجلة والإطلاع على المستندات، وشددت على أنه في حال وجود إي اختلاف في البيانات سيتم رفض الطلب.